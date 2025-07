O Grêmio recebe o Alianza Lima, do Peru, nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O jogo, válido pelos playoffs de oitavas de final da Sul-americana, terá transmissão da ESPN e Disney+.

Alysson em disputa de bola na derrota do Grêmio para o Alianza Lima. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Para a partida, o Grêmio espera contar com o apoio dos seus torcedores para rever o placar. Até a manhã de terça-feira (22), 25 mil ingressos já tinham sido comercializados. A projeção é que o público fique no em torno de 35 mil pessoas.

Ficha do jogo GRE ALI Playoffs (volta) Sul-americana Data e Hora terça, 23 de junho de 2025, às 21h30 Local Arena do Grêmio Árbitro Alexis Herrera (VEN) Assistentes Lubin Torrealba (VEN e Alberto Ponte (VEN) Var Angel Arteaga (VEN) Onde assistir

Grêmio X Alianza Lima: como chegam os times?

Após perder por 2 a 0 no Peru, o Tricolor empatou com o Vasco em 1 a 1, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi dominando pelo time carioca durante boa parte da partida, mas conseguiu arrancar um empate no final.

Já o Alianza foi derrotado por 2 a 0 pelo Cusco FC, em partida válida pelo Torneio Clausura do Peru. Atualmente, a equipe ocupa a 16⁠ª posição do campeonato nacional.

Confira as informações do jogo entre Grêmio X Alianza Lima

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X ALIANZA LIMA

PLAYOFFS DE OITAVAS DE FINAL (VOLTA) - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta, 23 de junho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena do Grêmio;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Wilmar Roldan (COL);

🚩 Assistentes: Jhon Leon (COL) e David Fuentes (COL);

🖥️ VAR: Leonard Mosquera (COL).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti, Alysson, Alex Santana e Cristian Olivera; Braithwaite.

Alianza Lima (Técnico: Néstor Gorosito)

Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Erick Noriega e Miguel Trauco; Renzo Garcés, Jesús Castillo, Fernando Gaibor e Piero Cari; Eryc Castillo, Alan Cantero e Hernán Barcos.