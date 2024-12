Roma x Braga: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Europa League

Roma e Braga se enfrentam nesta quinta-feira (12), em duelo válido pela 6ª rodada da Europa League. A bola rola a partir das 14h45 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. O confronto será transmitido pela CazéTV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

ROMA x BRAGA

6ª RODADA - EUROPA LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, às 14h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de Roma, na Itália

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ROMA (Técnico: Claudio Ranieri)

Svilar; Mancini, Hermoso e Ndicka; Abdulhmaid, Le Fee, Paredes e Zalewski; Pellegrini e Pisilli; Shomurodov

BRAGA (Técnico: Carlos Carvalhal)

Matheus; Ferreira, Niakate, Arrey-Mbi; Fernandes, Carvalho, Moutinho, Gomez; Horta, Bruma; Ouazzani

