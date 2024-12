Astana x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Conference League

Astana e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira (12), em duelo válido pela 5ª rodada da Conference League. A bola rola a partir das 12h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Pavlodar Stadium, em Astana, no Cazaquistão. O confronto será transmitido pela CazéTV e pelo Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

ASTANA X CHELSEA

5ª RODADA - CONFERENCE LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Pavlodar Stadium, em Astana, no Cazaquistão

📺 Onde assistir: CazéTV e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ASTANA (Técnico: Grigori Babayan)

Condric; Bartolec, Kazukolovas, Kalaica e Vorogovskiy; Ebong e Amanovic; Tomasov, Gripshi e Camara; Geoffrey

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Jorgensen; Acheampong, Disasi, Tosin e Veiga; Rak-Sakyi e Dewsbury-Hall; George, Nkunku, e João Felix; Guiu.

