Roma e Atalanta se encaram, nesta segunda-feira (2), às 16h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico, em Roma, na Itália. A partida é válida pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, com transmissão do Disney+ (streaming) e da ESPN (TV fechada).

✅ FICHA TÉCNICA

Roma x Atalanta

14ª rodada - Campeonato Italiano

📆 Data e horário: segunda-feira, 2 de novembro de 2024, às 16h45 (de Brasília);

📍 Local: Stadio Olimpico, em Roma, na Itália;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN 4 (TV fechada).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Roma (Técnico: Claudio Ranieri)

Svilar; Mancini, Ndicka e Hummels; Celik; Pellegrini, Koné e Angeliño; El Sharaawy e Dybala; Dovbyk

Atalanta (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Carnesecchi; Hien, Djimsiti e Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson e Ruggeri; Lookman. Retegui e De Ketelaere

