Presente de Natal! Torcedor ganha U$10 mil em jogo da NBA

O americano acertou a cesta na segunda tentativa

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 24/12/2025
10:40
San Antonio Spurs vence Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Reprodução)
No intervalo da partida entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, na última terça-feira (23), um torcedor ganhou um presente de Natal adiantado da NBA ao acertar uma cesta do meio da quadra do Frost Bank Center, em San Antonio. O homem faturou US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil, na cotação atual) e foi ovacionado por todos os presentes no ginásio.

➡️'Então é Natal': atletas cantam feitos do esporte olímpico de 2025; veja vídeo

https://www.espn.com.br/video/clip/_/id/16117416?t=17

O San Antonio Spurs atropelou o Oklahoma City Thunder por 130 a 110, engatando a oitava vitória consecutiva na temporada. Com o resultado, a equipe texana fica na vice-liderança da Conferência Oeste e confirma que está pronta para brigar no topo.

Embora os holofotes costumem brilhar para Victor Wembanyama, o nome da noite foi o calouro Stephon Castle, que comandou o triunfo com 24 pontos e três assistências.

Pelo OKC, Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador, com 33 pontos, seguido por Jalen Williams, com 17 pontos. Esta foi apenas a quarta derrota dos atuais campeões da liga na temporada, contra outras 26 vitórias.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

San Antonio Spurs vence Oklahoma City Thunder na NBA (Foto: Reprodução)

Rodada de Natal

Todas as partidas terão transmissão da ESPN (canal fechado) e no Plano Premium do Disney Plus (streaming).

  1. 14h (de Brasília): New York Knicks x Cleveland Cavaliers
  2. 16h30 (de Brasília): Oklahoma CIty Thunder x San Antonio Spurs
  3. 19h (de Brasília): Golden State Warriors x Dallas Mavericks
  4. 22h (de Brasília): Los Angeles Lakers x Houston Rockets
  5. 00h30 (de Brasília) (madrugada de 25 para 26): Denver Nuggets x Minnesota Timberwolve

