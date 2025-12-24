Presente de Natal! Torcedor ganha U$10 mil em jogo da NBA
O americano acertou a cesta na segunda tentativa
No intervalo da partida entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, na última terça-feira (23), um torcedor ganhou um presente de Natal adiantado da NBA ao acertar uma cesta do meio da quadra do Frost Bank Center, em San Antonio. O homem faturou US$ 10 mil (cerca de R$ 55 mil, na cotação atual) e foi ovacionado por todos os presentes no ginásio.
O San Antonio Spurs atropelou o Oklahoma City Thunder por 130 a 110, engatando a oitava vitória consecutiva na temporada. Com o resultado, a equipe texana fica na vice-liderança da Conferência Oeste e confirma que está pronta para brigar no topo.
Embora os holofotes costumem brilhar para Victor Wembanyama, o nome da noite foi o calouro Stephon Castle, que comandou o triunfo com 24 pontos e três assistências.
Pelo OKC, Shai Gilgeous-Alexander foi o maior pontuador, com 33 pontos, seguido por Jalen Williams, com 17 pontos. Esta foi apenas a quarta derrota dos atuais campeões da liga na temporada, contra outras 26 vitórias.
Rodada de Natal
Todas as partidas terão transmissão da ESPN (canal fechado) e no Plano Premium do Disney Plus (streaming).
- 14h (de Brasília): New York Knicks x Cleveland Cavaliers
- 16h30 (de Brasília): Oklahoma CIty Thunder x San Antonio Spurs
- 19h (de Brasília): Golden State Warriors x Dallas Mavericks
- 22h (de Brasília): Los Angeles Lakers x Houston Rockets
- 00h30 (de Brasília) (madrugada de 25 para 26): Denver Nuggets x Minnesota Timberwolve
