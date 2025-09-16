Vidente faz previsão para River Plate x Palmeiras na Libertadores

River Plate x Palmeiras se enfrentam em um dos jogos mais esperados das quartas de final da Libertadores. A bola rola às 21h30 (Brasília), e um vidente fez uma previsão para o duelo no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, fez uma previsão para River Plate x Palmeiras na Libertadores. Segundo ele, o time argentino terá muitos desafios para bater de frente com os comandados de Abel Ferreira.

Apesar da dificuldade de enfrentar o colosso Monumental, Luiz apontou que os torcedores palmeirenses podem se animar com o jogo de ida do confronto decisivo. As cartas do Palmeiras estão melhores que a do River Plate.

Mesmo com a previsão positiva, o vidente fez um alerta para o Verdão. Ele vizualizou muitas chances de gol para os atacantes do Palmeiras, mas que não podem ser desperdiçadas.

Vitor Roque deve ser titular em River Plate x Palmeiras na Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja prováveis escalações de River Plate e Palmeiras para a Libertadores

O Palmeiras seguiu a preparação para o duelo contra o River Plate, na próxima quarta-feira (17), pela Copa Libertadores. No início da tarde, o elenco realizou trabalhos táticos em campo reduzido na Academia de Futebol e, na sequência, praticou bolas paradas.

Suspenso na vitória sobre o Internacional, pelo Brasileirão, Abel Ferreira retorna ao banco de reservas na Argentina. A tendência é que a comissão técnica escale uma equipe praticamente idêntica à que entrou em campo no último fim de semana.

Com isso, uma possível escalação do Verdão para River Plate x Palmeiras na Libertadores: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio (Andreas Pereira); Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Pelo lado do River Plate, Marcelo Gallardo deve vir a campo com: Armani; Rivero, Juan Portillo, Lucas Martinez; Montiel e Acuña; Nacho, Castano; Perez; Nacho; Driussi e Salas.