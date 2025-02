River Plate x Lanús se enfrentam neste domingo (16), às 19h45h (de Brasília), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires (ARG), em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Argentino. A transmissão da partida será na ESPN 4 e no Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+.

O River Plate vem de uma sequência de cinco jogos sem derrota, porém com três empates neste período e se encontra na quinta colocação com nove pontos, enquanto o Lanús vem de duas vitórias e um empate nos últimos três jogos e está com sete pontos na sétima posição da tabela.

Tudo sobre o jogo entre River Plate x Lanús (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

6ª Rodada — Campeonato Argentino

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 19h15h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Más Monumental, em Buenos Aires (ARG);

📺Onde assistir: ESPN4 (TV Fechada) e Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

River Plate (Técnico: Marcelo Gallardo)

Armani, Bustos, Pezzella, Díaz, Casco, Simón, Kranevitter, Galoppo, Driussi, Colidio, Borja

Lanús (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada, Pérez, Izquierdoz, Muñoz, Marcich, Cardozo, Peña, Salvio, Moreno, Segovia, Bou