Remo x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Série B

Ficha do jogo REM COR 4ª Rodada Série B Data e Hora Segunda-feira, 21 de abril de 2025, 21h30 (de Brasília) Local Estádio Mangueirão, em Belém (PA) Árbitro Lucas Canetto Bellote (SP) Assistentes Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Leandra Aires Cossette (SP) Var Emerson de Almeida Ferreira (MG) Onde assistir

Invictos até aqui, Remo e Coritiba fazem nesta segunda-feira (21) um dos principais confrontos da rodada da Série B. As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília) no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). A partida terá transmissão do Disney+ Premium.

Com cinco pontos, alcançados com dois empates fora de casa e uma vitória nos seus domínios, o Remo conta com o apoio de sua fanática torcida para entrar no G-4 da Série B. Uma vitória sobre o Coritiba fará o time paraense ultrapassar o próprio Coxa, que soma sete pontos até aqui.

O time paranaense, por sua vez, quer se manter no topo da tabela. O técnico Mozart terá a volta do lateral-direito Alex Silva, que cumpriu suspensão no último jogo. Por outro lado, ele terá uma desfalque importante no ataque: Nicolas Careca, com lesão muscular. Destaque do time na temporada, o atacante Dellatorre é outro que segue de fora do time. Ele está com uma fissura no pé esquerdo.

Remo encara o Coritiba no Mangueirão em jogo que vale vaga no G-4 (Foto: Ascom/Remo)

Confira as informações do jogo entre Remo e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

REMO X CORITIBA

4ª RODADA – SÉRIE B

📆 Data e horário: Segunda, 21 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mangueirão, em Belém (PA)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

🚩 Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REMO (Técnico: Daniel Paulista)

Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinicius, Pedro Castro e Jáderson; Pedro Rocha, Felipe Vizeu e Janderson.

CORITIBA (Técnico: Mozart Santos)

Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Ruan Assis e Gustavo Coutinho.