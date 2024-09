Real Madrid está a duas vitórias de alcançar 100 sobre a Real Sociedad (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 11:59 • San Sebastián (ESP)

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam neste sábado (14), às 16h (horário de Brasília), no Anoeta, em San Sebastián (ESP), em jogo válido pela quinta rodada de La Liga. Os Merengues querem vencer para encostar no líder Barcelona, estando quatro pontos atrás (12 a 8); os Txuri-urdin, por sua vez, têm apenas quatro pontos e precisam subir na tabela, contando com a força do fator casa para triunfar. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

✅ FICHA TÉCNICA

Real Sociedad x Real Madrid

5ª rodada - La Liga



📆 Data e horário: sábado, 14 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Anoeta, em San Sebastián (ESP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: Juan Martínez Munuera (árbitro); Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera (auxiliares); Brull Acerete (quarto árbitro); Hernández Hernández e Naranjo Pérez (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)

Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Pacheco e Javi López; Beñat Turrientes, Martín Zubimendi e Sergio Gómez; Takefusa Kubo, Sheraldo Becker e Orri Steinn Óskarsson

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Daniel Carvajal, Éder Militão, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy; Federico Valverde e Luka Modric; Rodrygo, Arda Güler e Vinícius Jr; Kylian Mbappé