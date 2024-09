Real Madrid tem boas notícias antes de retorno de La Liga

Carlo Ancelotti comanda o Real Madrid (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 14:22 • Madri (ESP)

A Data Fifa trouxe inúmeros problemas e desfalques ao Real Madrid, porém, a semana de trabalho foi positiva e o clube deve ter boas notícias no duelo contra a Real Sociedad, no sábado (14), em La Liga. Desconvocado da Seleção Brasileira por lesão muscular na coxa, o zagueiro Éder Militão está novamente em condições de jogo.

O jogador dos Merengues sentiu um desconforto durante o treino do Brasil na última quarta-feira (4) em Curitiba, antes da partida contra o Equador pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por conta do desfalque, o técnico Dorival Júnior escalou a dupla Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG.

A expectativa era que Militão retornasse apenas no dia 18 de setembro. O defensor perderia dois jogos no início de temporada, incluindo o de estreia da Champions League 2024/25.

Outro nome que deve voltar entre os relacionados do técnico Carlo Ancelotti é o lateral-esquerdo Mendy. O francês teve constatada uma lesão na tíbia da perna direita, e ficou fora dos compromissos da seleção dos Bleus na Nations League.

No momento, o Real Madrid conta com apenas uma opção para a reserva entre os zagueiros, visto que Alaba segue fora por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Caso Militão não conseguisse voltar, Jesús Vallejo seria a opção para o jogo deste sábado.