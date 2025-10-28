Racing e Flamengo se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. O confronto acontece no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, casa da equipe argentina. A partida terá transmissão da TV Globo e da Paramount+. ➡️ Assista no Uol Play com Paramount+.

Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Jorge Carrascal. Com a vantagem, o time brasileiro joga pelo empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Quem passar encara o vencedor do duelo entre Palmeiras e LDU, que decidem a outra vaga na quinta-feira (30); no Equador, vitória da Liga por 3 a 0.

Ficha do jogo RAC FLA Libertadores Jogo de volta - semifinal Data e Hora quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília) Local Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG) Árbitro Piero Maza (CHI) Assistentes Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI) Var Juan Lara (CHI) Onde assistir

Racing x Flamengo: como chegam os times

O Racing deve ter mudanças para o jogo de volta da semifinal da Libertadores. Uma delas é obrigatória: Sosa sofreu uma fratura no rosto no duelo de ida e passou por cirurgia; ele deve ser substituído por Nardoni.

O técnico Costas ainda tem dúvida na lateral direita, com Martirena podendo dar lugar a Mura. No ataque, há a possibilidade de utilizar dois centroavantes, com Maravilla Martínez e Balboa juntos. Conechny, porém, pode ser mantido entre os titulares após boa atuação no Maracanã. A expectativa é de uma equipe mais ofensiva em relação ao primeiro jogo.

O Flamengo, por sua vez, chegou a Buenos Aires na segunda-feira (27). Nesta terça-feira, o Rubro-Negro realizou o único treino em solo argentino no CT do Defensa y Justicia. Sem Pedro, a maior dúvida fica no comando de ataque: Bruno Henrique e Gonzalo Plata disputam a posição de centroavante.

Outra indefinição é na defesa. Léo Ortiz, preservado nos últimos dois jogos do Flamengo por estiramento no ligamento do tornozelo direito, treinou sem limitações nesta terça-feira (28). Desta forma, a tendência é que o camisa 3 retorne ao time titular ao lado de Léo Pereira. Danilo, por sua vez, não está descartado.

Alex Sandro retorna após ser poupado da viagem a Fortaleza. Pulgar e Carrascal, que cumpriram suspensão, também estão de volta. De la Cruz, recuperado de virose, viajou e deve começar no banco de reservas.

✅ FICHA TÉCNICA

RACING X FLAMENGO

Jogo de volta - Semifinal - Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+

🟨 Árbitro: Piero Maza (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e José Retamal (CHI)

🖥️ VAR: Juan Lara (CHI)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Cambeses; Martirena (Mura), Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni, Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata (Bruno Henrique) e Carrascal.

