BUENOS AIRES (ARG) — O Flamengo encerrou nesta terça-feira (28) a preparação para o jogo de volta das semifinais da Libertadores, diante do Racing, na Argentina. O técnico Filipe Luís comandou treino no CT do Defensa y Justicia e deu indicações da provável escalação da equipe para o duelo decisivo. A bola rola no estádio El Cilindro, em Avellaneda, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (29).

Ao Lance!, Mancuso vê Pedro insubstituível no Flamengo e enaltece Filipe Luís: 'Sensacional'

O local da atividade foi o mesmo utilizado na véspera da partida de volta das quartas de final, contra o Estudiantes. A delegação rubro-negra desembarcou em Buenos Aires por volta de 20h40 (horário local e de Brasília). Nesta tarde, a equipe realizou um único treinamento em terras argentinas.

Sem Pedro, a maior dúvida fica no comando de ataque: Bruno Henrique e Gonzalo Plata disputam a posição de centroavante. Como de costume, Filipe Luís só deve definir o substituto do camisa 9 — que se recupera de fratura no braço e não está relacionado para enfrentar o Racing — na quarta-feira (29), dia da partida.

Outra indefinição é na defesa. Léo Ortiz, preservado nos últimos dois jogos do Flamengo por estiramento no ligamento do tornozelo direito, treinou sem limitações nesta terça-feira (28). Desta forma, a tendência é que o camisa 3 retorne ao time titular ao lado de Léo Pereira. Danilo, por sua vez, não está descartado.

Provável escalação do Flamengo contra o Racing

Desta forma, a provável escalação do Flamengo para a "Batalha de Avellaneda" tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata (Bruno Henrique) e Carrascal.

O Rubro-Negro encara o Racing no estádio El Cilindro às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (29), pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Na ida, vitória do Fla no Maracanã por 1 a 0. Um empate é o suficiente para a equipe brasileira conquistar a vaga na final da competição mais importante da América do Sul.

Léo Ortiz,do Flamengo, antes do último treino da equipe, no CT do Defensa y Justicia, para enfrentar o Racing pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

