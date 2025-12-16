'Esse time é capaz de tudo, é capaz de fazer história', diz Filipe Luís antes de PSG x Flamengo

Falta pouco para a grande decisão do Mundial! PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasíia), em Doha, no Catar, pela final do Intercontinental. No dia que antecede o confronto, o técnico Filipe Luís avaliou o cenário da partida e foi sincero sobre as chances do Rubro-Negro de conquistar o título.

continua após a publicidade

- Quanto mais o time joga, mais a equipe se conhece. Cada competição é diferente. Era um contexto diferente, um país, um clima, temperatura, gramado, mas a vontade de ganhar é a mesma. Alguns jogadores saíram, outros chegaram, esse grupo tem uma nova alma, se reinventou, conquistou títulos difíceis no continente e quer escrever uma nova história. Sabemos a dificuldade desse jogo. Fácil não vai ser, mas sabemos que é possível - iniciou o técnico do Flamengo.

Filipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- Não conversamos (com Jorge Jesus). É possível. Claro que eu acredito, é claro que eu transmito isso para os jogadores. No futebol tudo é possível. Mas, não só por palavras. Eu realmente penso que os meus jogadores são os melhores. Eu sempre falei isso para eles desde o momento que eu cheguei, da forma como vejo eles jogando e vejo eles no treino, a maneira com que eles lidam. Esse time é capaz de tudo, é capaz de fazer história. Como acredito tanto neles, eles também, obviamente, acreditam que é possível. Jogamos contra adversários fortes, esse ano não foi fácil, vários adversários nos colocaram em dificuldades. Não tem nenhuma dúvida que o PSG vai nos colocar em dificuldades. O mais importante é que a equipe saiba jogar em todas as fases do jogo para poder fazer o jogo perfeito e vencer - completou, em outro trecho, afirmando que não conversou com Jorge Jesus.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo com força máxima em busca do jogo perfeito

Com Pedro e os demais jogadores do Flamengo à disposição, o técnico Filipe Luís terá todos os atletas para esse jogo contra o PSG. O treinador reforçou a importância do time brasileiro fazer um jogo perfeito, de poucos erros.

- Todo o grupo está à disposição para que eu tome as decisões. É muito importante que estejamos todos preparados para esse grande momento. É o último da temporada e todo o esforço que eles fizeram será pouco. Sabemos que vamos precisar do máximo de cada um para poder vencer esse jogo. Precisaremos fazer um jogo perfeito - afirmou.

continua após a publicidade

Confira outras respostas de Filipe Luís antes de PSG x Flamengo

Escalação

"Nunca é com bola ou sem bola. Não é esse o pensamento. É o momento do jogador, o que a equipe precisa, não separo as fases, elas vão juntas. É fundamental que a equipe saiba fazer com a bola e sem a bola. Eu já sei o time que vou escalar, mas tenho ainda até amanhã para sentir os jogadores, o momento deles, o que a equipe precisa para definir os 11 para neutralizar e, principalmente, jogar contra o PSG."

O jogo contra o PSG é semelhante ao confronto com o Bayern (Copa do Mundo de Clubes)?

"Não falamos do jogo com o Bayern. Cada jogo é um jogo diferente. Não vamos jogar contra o Bayern, vamos jogar contra o Paris, por mais que a forma que eles pressionem tenha a mesma energia. Acreditei naquela vez que era um plano para vencer o Bayern e eles foram melhores do que nós. Agora, é outro plano, mas sem abrir mão dos nossos princípios, do que é o DNA do Flamengo. É um outro jogo, outra história, e o Luiz Araújo tem razão em um detalhe importante: em final, temos que cometer o mínimo de erros possíveis."

Experiência em grandes torneios e qualidade dos jogadores

"Até não ganhar a Libertadores, nosso time não sabia jogar Libertadores e era experiente. Foi o que escutei a temporada inteira, que era sem alma e não era cascudo. Ganhamos e agora somos um time com experiência. Não penso nisso, penso na qualidade dos jogadores, como ele lida no decorrer do jogo. Esse PSG ganhou a Champions contra um dos times mais experientes da Europa, uma das melhores defesas, que é a Inter de Milão. Nós ganhamos a Libertadores contra um time mais jovem. O que define é como os jogadores tomam decisões em campo. Esse elenco já mostrou que tem jogadores gigantescos, que já pssaram pela Europa e ganharam o direito de jogar no Flamengo, porque são muito bons. Espero a melhor versão deles em campo, até por terem tempo para descansar."

Planejamento do Flamengo para neutralizar o PSG

"Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldade em determinados momentos do jogo. Assim como nos colocaram no Brasil, na Libertadores, na Copa de Clubes contra Chelsea e Bayern. Temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG."

Novo duelo contra o Luis Enrique (técnico do PSG)

"A diferença só saberemos depois do jogo. Agora, não podemos dizer nada, nunca nos enfrentamos em campo, o Flamengo e o PSG. O Luis Enrique é um treinador que dispensa comentários, recebeu merecidamente todos os prêmios possíveis, o time dele ganhou tudo o que é possível. Como treinador, o enfrentei muitas vezes quando estava no Barcelona e eram sempre jogos intensos. Fui até expulso em uma entrada no Messi ao lado dele e foi algo que ficou marcado. O que ele mostrou ao mundo é que no futebol moderno, para vencer todo mundo tem que correr. Ele perdeu a maior estrela e montou uma equipe sólida com jovens e conquistou o título mais sonhado, que é a Champions League. Ele mostrou isso ao mundo do futebol e é uma grande referência para que a gente possa seguir."

Grupo confiante pelo título

"É verdade o que o Jorginho disse. Quando você veste a camisa e pertence ao Flamengo, existe alguma coisa que te faz sempre dar um algo a mais, conquistar títulos de forma incrível como foi em 2019, repetir o mesmo feito no mesmo estádio este ano... Existe uma mística que nos faz acreditar que há um algo a mais, mas o futebol é feito de jogadores que passam pelos lugares e fazem história. E o Jorginho é um desses jogadores que tornam o nosso ambiente algo tão agradável. São jogadores com uma ambição gigantesca que colocam o Flamengo no caminho dos títulos. O Paris fez história ganhando a Champions, tem os melhores jogadores do mundo, e tanto o Flamengo quanto o Paris querem fazer história. Nós acreditamos que é possível e vamos fazer de tudo para conseguir."

Força do PSG

"Não só o Paris, mas a maioria dos jogos se define pelo domínio territorial no meio de campo. São jogadores tão dinâmicos e poderosos fisicamente, que cobrem o campo, fazem duas funções e é difícil de defender. São jogadores tão dinâmicos que há dificuldade de dar referências para os marcados. São várias equipes que jogaram contra eles, com estratégias diferentes, e poucos conseguiram neutralizar. São jogadores com velocidade, poderio ofensivo e muito completo em todas as fases. Não à toa, foram campeões da Champions. Nossa equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para neutralizar a melhor equipe do mundo."

Flamengo 2019 x Flamengo 2025

"Na verdade, nunca parei para pensar na diferença dessas duas equipes. São equipes que fizeram história, mas são muito diferentes. Daquele grupo, só estão no elenco o Arrascaeta e o Bruno Henrique. É um contexto que não dá para comparar. Foi uma história linda, de amor com o torcedor, e esse grupo é novo e quer fazer a sua própria história e ficar marcado. Não temos que nos comparar, temos que fazer a nossa própria história."

Comparação com a geração de 1981

"Nunca nenhuma geração vai ser maior do que a de 81, que foi a primeira. Se hoje existem 40 milhões de flamenguistas, foi por causa daquela geração. Quantos Arthurs existem pelo Zico, quantos Leandros... Foi uma geração que marcou época e fez os pais levarem os filhos ao estádio por anos. O Flamengo mal e eles apoiando por conta daquela geração mágica, mas repito: esse grupo tem o sonho de fazer a sua própria história. E estamos construindo com os títulos que vencemos esse ano e a vontade de botar uma segunda estrela. São feitos que vão aumentar ainda mais a geração de 81, de 2019, e quem vai ganhar com isso é o Flamengo. Queremos fazer a nossa própria história, botar a foto na parede e ficar marcado."

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.