Técnico do PSG cita Flamengo e manda recado antes da final do Mundial: 'Vai ser difícil'

Luis Enrique elogiou equipe de Filipe Luís

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 16/12/2025
12:00
Luis Enrique orienta jogadores do PSG contra o Metz, pela Ligue 1
imagem cameraLuis Enrique orienta jogadores do PSG contra o Metz, pela Ligue 1 (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)
PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17) na final da Copa Continental de 2025. Na coletiva pré-jogo nesta terça-feira (16), Luis Enrique, treinador do clube francês elogiou abertamente a equipe de Filipe Luís e disse que será um duelo complicado.

Luis Enrique reage durante partida entre Barcelona e PSG, pela Champions League
Luis Enrique reage durante partida entre Barcelona e PSG, pela Champions League (Foto: Josep Lago/AFP)

Matéria em atualização

