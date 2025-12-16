Técnico do PSG cita Flamengo e manda recado antes da final do Mundial: 'Vai ser difícil'
Luis Enrique elogiou equipe de Filipe Luís
- Matéria
- Mais Notícias
PSG e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (17) na final da Copa Continental de 2025. Na coletiva pré-jogo nesta terça-feira (16), Luis Enrique, treinador do clube francês elogiou abertamente a equipe de Filipe Luís e disse que será um duelo complicado.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Mbappé derrota PSG na Justiça, e craque irá receber R$ 389 milhões do ex-clube
Futebol Internacional16/12/2025
- Futebol Internacional
Ex-PSG, Donnarumma é eleito Melhor Goleiro do Mundo pela Fifa
Futebol Internacional16/12/2025
- Internacional
Com Tite no Cruzeiro, Internacional parte para os planos B e C
Internacional16/12/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Matéria em atualização
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias