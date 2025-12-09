Praia Clube atropela com reservas na estreia do Mundial de Clubes

O Praia Clube venceu o Zamalek, do Egito, por 3 a 0, com parciais 25/11, 25/17 e 25/15, na manhã desta terça-feira (9), pela partida de estreia do Mundial de Clubes de vôlei feminino. O grande destaque da partida foi a central Milka, que anotou 13 pontos, sendo 12 de ataque e um de bloqueio. Do outro lado da rede, a oposta Tokka foi a maior pontuadora, com nove pontos.

A capitã Adenízia entrou como titular e marcou sete pontos, com pelo menos um ponto em cada fundamento (ataque, bloqueio e saque), somente o primeiro set. Durante o restante do jogo, a jogadora ajudou com dicas do banco de reservas.

Esta é a sétima participação da equipe mineira na história do torneio e teve como melhor resultado o quarto lugar, alcançado em três ocasiões (2018, 2022 e 2023). A vitória na estreia foi importante, pois pode definir a classificação para as semifinais, uma vez que o Conegliano, time de Gabi Guimarães, é favorito na chave.

Adenízia, do Praia Clube, comemora ponto durante jogo do Mundial de Clubes de vôlei (Foto: João Pires/Fotojump)

Como foi o jogo?

Desde o primeiro saque, a equipe do Praia Clube se mostrou superior, com bloqueios fortes e boa variação nos ataques orquestrados pela levantadora Macris. O Zamalek conseguiu melhorar suas defesas e aumentou o volume de jogo, mas não o suficiente. O Praia fechou o primeiro set em 25 a 11, em 23 minutos.

No segundo set, o técnico Rui Moreira colocou a equipe reserva em quadra. A parcial foi mais equilibrada, com rallys mais longos e bom volume de defesa de ambos os lados. Apesar disso, o Praia Clube se manteve superior e fechou a segunda etapa em 25 a 17.

Para o terceiro set, Rui manteve a equipe reserva em quadra, estratégia que visa poupar as titulares para as próximas partidas. As egípcias melhoraram no bloqueio, mas as brasileiras fecharam a parcial em 25 a 15.

