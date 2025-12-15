Cruzeiro busca o título de maior campeão do Mundial de Clubes de vôlei

2013, 2015, 2016, 2021 e 2025. Em todos estes anos, o Cruzeiro se consagrou campeão do Mundial de Clubes masculino de vôlei. O time está empatado com o Trentino, da Itália, como a equipe com mais títulos da competição. No entanto, nesta edição, que acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, o clube italiano não participa, e o Cruzeiro pode ultrapassá-lo.

continua após a publicidade

No ano passado, o time mineiro superou na final justamente o Trentino, por 3 sets a 1 (25/22, 20/25, 25/16 e 25/22). A equipe chega ao Mundial como a segunda colocada da Superliga Masculina, empatada com o Campinas com 29 pontos.

➡️ Onde assistir o Cruzeiro na busca do hexa no Mundial de Clubes masculino de vôlei

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Maior campeão de (quase) tudo

Dominante no cenário nacional e internacional do vôlei, o Cruzeiro é o maior campeão da Superliga Masculina (9 títulos), da Supercopa (sete títulos) e do Sul-Americano (11 títulos). No Campeonato Mineiro, é o segundo com mais títulos (17), tendo conquistado 16 em sequência, desde 2010. A equipe é a atual campeã de todas essas competições.

continua após a publicidade

Otávio na final do Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

➡️ Recorde de aces é 'arma' do Campinas no Mundial de Clubes masculino de vôlei

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Estreia do Cruzeiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei

Mundial de Clubes masculino de vôlei - Sada Cruzeiro x Osaka Bluteon

📆 Data e horário: 16 de dezembro às 10h (de Brasília)

📍 Local: Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

➡️ Confira como os principais times chegam ao Mundial de Clubes masculino de vôlei

➡️ Campinas estreia no Mundial de Clubes de vôlei: saiba horário e onde assistir