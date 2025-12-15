menu hamburguer
Cruzeiro busca o título de maior campeão do Mundial de Clubes de vôlei

A equipe pode se tornar hexacampeã

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/12/2025
10:35
Sada Cruzeiro é heptacampeão da Supercopa Masculina de Vôlei (Foto: Flickr Sada Cruzeiro)
  Matéria
  • Mais Notícias

2013, 2015, 2016, 2021 e 2025. Em todos estes anos, o Cruzeiro se consagrou campeão do Mundial de Clubes masculino de vôlei. O time está empatado com o Trentino, da Itália, como a equipe com mais títulos da competição. No entanto, nesta edição, que acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, o clube italiano não participa, e o Cruzeiro pode ultrapassá-lo.

No ano passado, o time mineiro superou na final justamente o Trentino, por 3 sets a 1 (25/22, 20/25, 25/16 e 25/22). A equipe chega ao Mundial como a segunda colocada da Superliga Masculina, empatada com o Campinas com 29 pontos.

Maior campeão de (quase) tudo

Dominante no cenário nacional e internacional do vôlei, o Cruzeiro é o maior campeão da Superliga Masculina (9 títulos), da Supercopa (sete títulos) e do Sul-Americano (11 títulos). No Campeonato Mineiro, é o segundo com mais títulos (17), tendo conquistado 16 em sequência, desde 2010. A equipe é a atual campeã de todas essas competições.

Otávio na final do Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Otávio na final do Mineiro de Vôlei 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Estreia do Cruzeiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei

Mundial de Clubes masculino de vôlei - Sada Cruzeiro x Osaka Bluteon
📆 Data e horário: 16 de dezembro às 10h (de Brasília)
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

  Matéria
