Cruzeiro busca o título de maior campeão do Mundial de Clubes de vôlei
A equipe pode se tornar hexacampeã
- Matéria
- Mais Notícias
2013, 2015, 2016, 2021 e 2025. Em todos estes anos, o Cruzeiro se consagrou campeão do Mundial de Clubes masculino de vôlei. O time está empatado com o Trentino, da Itália, como a equipe com mais títulos da competição. No entanto, nesta edição, que acontece entre os dias 16 e 21 de dezembro, o clube italiano não participa, e o Cruzeiro pode ultrapassá-lo.
Recorde de aces é ‘arma’ do Campinas no Mundial de Clubes masculino de vôlei
Mais Esportes
Onde assistir o Cruzeiro na busca do hexa no Mundial de Clubes masculino de vôlei
Mais Esportes
Campinas estreia no Mundial de Clubes de vôlei: saiba horário e onde assistir
Mais Esportes
No ano passado, o time mineiro superou na final justamente o Trentino, por 3 sets a 1 (25/22, 20/25, 25/16 e 25/22). A equipe chega ao Mundial como a segunda colocada da Superliga Masculina, empatada com o Campinas com 29 pontos.
➡️ Onde assistir o Cruzeiro na busca do hexa no Mundial de Clubes masculino de vôlei
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Maior campeão de (quase) tudo
Dominante no cenário nacional e internacional do vôlei, o Cruzeiro é o maior campeão da Superliga Masculina (9 títulos), da Supercopa (sete títulos) e do Sul-Americano (11 títulos). No Campeonato Mineiro, é o segundo com mais títulos (17), tendo conquistado 16 em sequência, desde 2010. A equipe é a atual campeã de todas essas competições.
➡️ Recorde de aces é 'arma' do Campinas no Mundial de Clubes masculino de vôlei
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Estreia do Cruzeiro no Mundial de Clubes masculino de vôlei
Mundial de Clubes masculino de vôlei - Sada Cruzeiro x Osaka Bluteon
📆 Data e horário: 16 de dezembro às 10h (de Brasília)
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
➡️ Confira como os principais times chegam ao Mundial de Clubes masculino de vôlei
➡️ Campinas estreia no Mundial de Clubes de vôlei: saiba horário e onde assistir
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias