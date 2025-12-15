menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Praia Clube busca melhorar campanha no Mundial de Clubes masculino de Vôlei

Na estreia o Praia enfrentará o Al-Rayyan

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 15/12/2025
11:07
Praia Clube x JF Vôlei (Foto: Bruno Cunha/Praia)
imagem cameraPraia Clube x JF Vôlei (Foto: Bruno Cunha/Praia)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em busca de um título inédito, o Praia Clube se prepara para a elite do vôlei mundial. Pela primeira vez, a equipe garantiu sua vaga no torneio de clubes por mérito esportivo, após conquistar o segundo lugar no Sul-Americano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei -
📆 Data: 16 à 21 de dezembro
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

A jornada do time masculino, no entanto, ainda está em construção. A primeira participação do Praia no Mundial ocorreu em 2024, como anfitrião. Naquela ocasião, o desempenho foi frustrante: a equipe não avançou da fase de grupos, sofrendo derrotas para Foolad Sirjan (3 a 0), Civitanova (3 a 0) e Al Ahly (3 a 1).

continua após a publicidade

Apesar do revés, 2024 marcou um ponto de virada, com a estruturação oficial do time masculino e o investimento em um elenco mais competitivo. Fruto desse trabalho, o clube alcançou o 3º lugar no Campeonato Mineiro e, neste ano, fará sua estreia na elite do vôlei nacional, disputando a temporada 2025/26 da Superliga Masculina.

➡️ Mundial de clubes masculino de vôlei: tabela e onde assistir Cruzeiro, Praia e Campinas
➡️ Confira como os principais times chegam ao Mundial de Clubes masculino de vôlei
➡️ Camila Brait vive 'última dança' com quinta medalha no Mundial de Vôlei

continua após a publicidade
E DEU PRAIAAAA CLUBE-UBERLÂNDIA VÔLEI EM CASAA No 2º jogo das Quartas de Final da Superliga 24-25 VENCEMOS por 3 sets a 0 o Sesi Bauru. E QUE VENHA O 3º JOGOOOOO! Então, Quinta-feira (17-04) tem (6)
Praia na Superliga (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.  

Grupo A

  • Perugia (ITA) 
  • Praia Clube (BRA)
  • Warta Zawiercie (POL)
  • Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

  • Campinas (BRA)
  • Cruzeiro (BRA)
  • Swehly (LIB)
  • Osaka Bluteon (JAP)

Programação

16 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon
  • 13h30: Perugia x Swehly
  • 17h: Al-Rayyan x Praia Clube
  • 20h30: Campinas x Warta Zawiercie

17 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Swehly
  • 13h30: Perugia x Osaka Bluteon
  • 17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Praia Clube

18 de dezembro

  • 10h: Cruzeiro x Perugia
  • 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
  • 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
  • 20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

  • 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
  • 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro

  • 15h: disputa pelo bronze
  • 18h30: final

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias