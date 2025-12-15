Em busca de um título inédito, o Praia Clube se prepara para a elite do vôlei mundial. Pela primeira vez, a equipe garantiu sua vaga no torneio de clubes por mérito esportivo, após conquistar o segundo lugar no Sul-Americano.

✅ Ficha Técnica

Mundial de Clubes masculino de vôlei -

📆 Data: 16 à 21 de dezembro

📍 Local: Belém, Pará

👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

A jornada do time masculino, no entanto, ainda está em construção. A primeira participação do Praia no Mundial ocorreu em 2024, como anfitrião. Naquela ocasião, o desempenho foi frustrante: a equipe não avançou da fase de grupos, sofrendo derrotas para Foolad Sirjan (3 a 0), Civitanova (3 a 0) e Al Ahly (3 a 1).

Apesar do revés, 2024 marcou um ponto de virada, com a estruturação oficial do time masculino e o investimento em um elenco mais competitivo. Fruto desse trabalho, o clube alcançou o 3º lugar no Campeonato Mineiro e, neste ano, fará sua estreia na elite do vôlei nacional, disputando a temporada 2025/26 da Superliga Masculina.

Praia na Superliga (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)

Formato

As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.

Grupo A

Perugia (ITA)

Praia Clube (BRA)

Warta Zawiercie (POL)

Al-Rayyan (CAT)

Grupo B

Campinas (BRA)

Cruzeiro (BRA)

Swehly (LIB)

Osaka Bluteon (JAP)

Programação

16 de dezembro

10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon

13h30: Perugia x Swehly

17h: Al-Rayyan x Praia Clube

20h30: Campinas x Warta Zawiercie

17 de dezembro

10h: Cruzeiro x Swehly

13h30: Perugia x Osaka Bluteon

17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Praia Clube

18 de dezembro

10h: Cruzeiro x Perugia

13h30: Swehly x Osaka Bluteon

17h: Praia Clube x Warta Zawiercie

20h30: Campinas x Al-Rayyan

20 de dezembro

13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)

16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)

21de dezembro