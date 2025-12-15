Praia Clube busca melhorar campanha no Mundial de Clubes masculino de Vôlei
Na estreia o Praia enfrentará o Al-Rayyan
Em busca de um título inédito, o Praia Clube se prepara para a elite do vôlei mundial. Pela primeira vez, a equipe garantiu sua vaga no torneio de clubes por mérito esportivo, após conquistar o segundo lugar no Sul-Americano.
✅ Ficha Técnica
Mundial de Clubes masculino de vôlei -
📆 Data: 16 à 21 de dezembro
📍 Local: Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
A jornada do time masculino, no entanto, ainda está em construção. A primeira participação do Praia no Mundial ocorreu em 2024, como anfitrião. Naquela ocasião, o desempenho foi frustrante: a equipe não avançou da fase de grupos, sofrendo derrotas para Foolad Sirjan (3 a 0), Civitanova (3 a 0) e Al Ahly (3 a 1).
Apesar do revés, 2024 marcou um ponto de virada, com a estruturação oficial do time masculino e o investimento em um elenco mais competitivo. Fruto desse trabalho, o clube alcançou o 3º lugar no Campeonato Mineiro e, neste ano, fará sua estreia na elite do vôlei nacional, disputando a temporada 2025/26 da Superliga Masculina.
Formato
As oito equipes foram divididas em dois grupos, onde todos se enfrentam em turno único e os dois melhores de cada chave avançam à semifinal.
Grupo A
- Perugia (ITA)
- Praia Clube (BRA)
- Warta Zawiercie (POL)
- Al-Rayyan (CAT)
Grupo B
- Campinas (BRA)
- Cruzeiro (BRA)
- Swehly (LIB)
- Osaka Bluteon (JAP)
Programação
16 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Osaka Bluteon
- 13h30: Perugia x Swehly
- 17h: Al-Rayyan x Praia Clube
- 20h30: Campinas x Warta Zawiercie
17 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Swehly
- 13h30: Perugia x Osaka Bluteon
- 17h: Al-Rayyan x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Praia Clube
18 de dezembro
- 10h: Cruzeiro x Perugia
- 13h30: Swehly x Osaka Bluteon
- 17h: Praia Clube x Warta Zawiercie
- 20h30: Campinas x Al-Rayyan
20 de dezembro
- 13h: semifinal 1 - (1º do A x 2º do B)
- 16h30: semifinal 2 - (2º do A x 1º do B)
21de dezembro
- 15h: disputa pelo bronze
- 18h30: final
