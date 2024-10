Peru x Uruguai: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Peru enfrenta o Uruguai nesta sexta-feira (11) (Foto: Jaime Squire/Getty Images North America/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 06:55 • Lima (PER)

Peru e Uruguai se enfrentam, nesta sexta-feira (11), no Estádio Nacional de Lima, no Peru, às 22h30 (de Brasília). A partida válida pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 terá transmissão do canal fechado SporTV.

As equipes vivem momentos distintos na competição. O Peru se encontra na última colocação entre os países, com três pontos, e é o único que ainda venceu nenhuma partida. Em contrapartida, o Uruguai briga no topo e está na terceira posição com 15 pontos.

Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

PERU X URUGUAI

9ª RODADA- ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: sexta-feira, 11 de outubro de 2024, às 22h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nacional de Lima, Lima (PER)

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

🖥️ VAR: Germán Delfino (Argentina)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PERU (Técnico: Jorge Fosatti)

Gallese, Araujo, Garcés e Zambrano; Advíncula, Cartagena, Tapia, Peña e López; Valera e Lapadula.

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Rochet, Varela, Bueno, Giménez e Olivera; Martínez, Ugarte e Valverde; Pellistri, Olivera e Darwin Nuñez.

