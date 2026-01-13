Pedro Rocha marca, e Coritiba vence o Maringá pelo Campeonato Paranaense
Dogão e Coxa se enfrentam pela terceia rodada
O Coritiba venceu o Maringá por 1 a 0 na noite desta terça-feira (13), no Willie Davids, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense 2026. Estreante, o atacante Pedro Rocha garantiu a primeira vitória do Coxa no segundo tempo.
Com o resultado, o Coritiba assumiu provisoriamente a liderança do Grupo B, com 4 pontos. O Maringá é o lanterna do Grupo A, com 2 pontos.
Como foi o jogo?
O Maringá teve mais a posse de bola nos 45 minutos iniciais, mas pouco criou ofensivamente. As alternativas foram chutes de fora da área, principalmente com Paulinho, que obrigou o goleiro Pedro Morisco a fazer boa defesa em uma delas, de falta.
O Coxa passou a equilibrar as ações a partir dos 30 e finalizou duas vezes, mas ambas sem tanto perigo. A primeira com Pedro Rocha para fora após escanteio e a segunda com Lucas Ronier para a defesa de Tony.
Na segunda etapa, o Dogão tentou se impor, mas sofreu um duro golpe do Coritiba. Aos 6, na saída de bola, Lucas Ronier roubou a bola e tocou para Pedro Rocha, na área, bater no canto direito de Tony.
Com a vantagem, o Coxa travou a partida e conseguiu ser seguro defensivamente, mesmo com muitas bolas alçadas. Giovane Gomez foi o único que incomodou Morisco ao, dentro da área, soltar uma pancada para o goleiro espalmar. No fim, Nacho Neira assustou em chutes para fora.
Próximos jogos de Maringá e Coritiba
O Maringá volta a campo contra o Azuriz no sábado (17), às 18h30 (de Brasília), no Willie Davids. Já o Coritiba faz o clássico contra o Athletico no mesmo dia, às 16h, na Arena da Baixada. Os jogos são válidos pela quarta rodada do Campeonato Paranaense.
✅ FICHA TÉCNICA
MARINGÁ 0X1 CORITIBA
3ª RODADA - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Terça-feira, 13 de janeiro, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Willie Davids, em Maringá (PR)
🥅 Gol: Pedro Rocha 12/2ºT (Coritiba)
🟨 Cartões amarelos: Paulinho, Lucas Bonifácio (Maringá); Lucas Ronier (Coritiba)
🟥 Cartão vermelho: -
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Robson Babinski
🚩 Assistentes: Denise Akemi Simões de Oliveira e Victor Hugo dos Santos Mendonça
🖥️ Quarto árbitro: Leandro Ricardo Bento
⚽ ESCALAÇÕES
MARINGÁ (Técnico: Rodrigo Chipp)
Tony; Gabriel Souza, Ronald, Cauã Tavares e Thiago Rosa; Paulinho (Nacho Neira), Lucas Bonifácio (Kelvi) e Guilherme Pira (Caíque Calito); Ronald Camarão (Danielzinho), Negueba (Raí Natalino) e Giovane Gomez.
CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira (Fernando Sobral), Vini Paulista (Sebastián Gómez) e Jean Gabriel (Josué); Lucas Ronier, Pedro Rocha (Rodrigo Moledo) e Lavega (Fabinho).
