Ficha do jogo PAY GOI 8ª rodada Série B Data e Hora Domingo, 18 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Mangueirão, em Belém (PA) Árbitro Márcio dos Santos Oliveira (AL) Assistentes Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

Paysandu e Goiás se enfrentam neste domingo (18), pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no estádio Mangueirão, em Belém (PA), com transmissão de ESPN e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+.

O Papão ocupa a 19ª colocação da Segundona com apenas três pontos e vem de empate por 2 a 2 com o América-MG na última rodada. Por sua vez, o Esmeraldino é o líder da competição colocado e soma 16 pontos após ter vencido o Coritiba no último sábado (10). Recentemente, no dia 23 de abril, as equipes decidiram a Copa Verde, e o time paraense conquistou o título nas penalidades após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAYSANDU (Técnico: Luizinho Lopes)

Matheus; Edilson, Luan, Quintana, PK, Borges; Vilela, Lima, Rossi, Benitez; Nícolas.

GOIÁS (Técnico: Vágner Mancini)

Tadeu; Caito, Messias, Ribeiro, Lepo; Juninho, Marcão, Gava; Welliton, P. Junqueira e Ramon.

