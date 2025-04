Ficha do jogo PAY CRB 5ª rodada Série B Data e Hora Domingo, 27 de abril de 2025, às 17h (de Brasília) Local Mangueirão, em Belém (PA) Árbitro Paulo Henrique Schleich Vollkopf Assistentes Fernanda Kruger e Leandro dos Santos Ruberdo Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral Onde assistir

Paysandu e CRB se enfrentam neste domingo (27), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) no Mangueirão, em Belém (PA), com transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Papão busca a primeira vitória na competição e tem apenas um ponto até aqui. Contudo, vem da conquista do título da Copa Verde sobre o Goiás no meio de semana. Por sua vez, o Galo soma nove pontos, mas perdeu para o Athletico-PR na última rodada.

Confira todas as informações do jogo entre Paysandu e CRB (onde assistir, horário, local e prováveis escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X CRB

5ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 27 de abril de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Mangueirão, em Belém (PA);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

🟨 Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf;

🚩 Assistentes: Fernanda Kruger e Leandro dos Santos Ruberdo;

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAYSANDU (Técnico: Luizinho Lopes):

Matheus Nogueira; Bryan Borges, Luan Freitas, Novillo e PK; Ramón Martínez, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Rossi, Nicolas e Borasi.

CRB (Técnico: Eduardo Barroca):

Matheus Albino; Hayner, Segovia, Henri e Willian Bahia; Higor Meritão, Kallyel e Danielzinho; Thiaguinho, David da Hora e Daniel Lima.

