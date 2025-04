Nos últimos meses, quatro marcas decidiram encerrar o patrocínio com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com Marcel Rizzo, jornalista do Estadão, a GOL Linhas Aéreas, Mastercard, Pague Menos e TCL Semp não possuem mais contrato com a maior entidade de futebol do Brasil.

Faixada da Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Foto: Nelson Terme / CBF

Apenas a TCL Semp ainda aparece no site oficial da CBF, no entanto, segundo Marcel, a empresa confirmou que o vínculo com a entidade foi finalizado no final de 2024. As outras três marcas foram já foram removidas da página.

Neste momento, Nike, Guaraná Antártica, Cimed, Vivo e Itaú têm acordo firmado com a Seleção Brasileira. Comparado à última Copa do Mundo, em 2022, a CBF teve uma dimiuição de nove patrocínio.

Recentemente, após denúncias da Revista Piauí em relação a possíveis escândalos dentro da gestão da CBF, Lênin Franco, diretor de marketing, deixou o cargo deixou o cargo da entidade. No entanto, ainda não há evidências que a saída do ex-gerente teve relação com a denúncia.

Denúncia da Revista Piauí ao presidente da CBF

A gestão de Ednaldo Rodrigues na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está envolvida em uma série de denúncias reveladas pela revista "Piauí". A publicação destacou irregularidades nas decisões do presidente e o uso indevido do dinheiro da entidade, incluindo estratégias para assegurar a reeleição de Rodrigues e despesas milionárias com parlamentares, artistas e membros do Judiciário.

Assembleia Geral Eleitoral da CBF - Ednaldo Rodrigues concede entrevista acompanhado por Fábio Seixas (Foto: Staff Images / CBF)

Segundo a revista, a CBF gastou mais de R$ 24 milhões com advogados e acordos. Além disso, houve também aumento significativo nos salários dos presidentes das federações estaduais, passando de R$ 50 mil para R$ 215 mil por mês, além de um 16º salário.