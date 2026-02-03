Escalação: Palmeiras tem reforço em busca de primeira vitória no Brasileirão

Lucas Evangelista está em reta final de transição física, treinou sem restrições com o elenco do Palmeiras nesta terça-feira (3) e deve ser novidade para a partida diante do Vitória, a primeira da equipe como mandante no Brasileirão.

Na Arena Barueri, o Palmeiras busca seu primeiro triunfo na competição, após empatar em 2 a 2 com o Atlético-MG na estreia. A expectativa é pelo retorno dos titulares, poupados no último compromisso, válido pelo Paulistão.

Com isso, Carlos Miguel retorna ao gol alviverde, assim como Khellven na direita e Piquerez na esquerda. A grande dúvida segue sendo quem será o parceiro de zaga do capitão Gustavo Gómez, com Murilo e Bruno Fuchs na disputa.

Já no ataque, a tendência é que Vitor Roque e Flaco López iniciem uma partida juntos pela primeira vez na atual temporada. A dupla liderou a artilharia do Palmeiras em 2025, mas ainda não atuou lado a lado este ano devido a um incômodo no joelho deo camisa 9.

Juntos, Flaco López e Vitor Roque somaram 45 gols em 2025, com 25 deles marcados pelo argentino, além de 11 assistências.

Provável escalação do Palmeiras

Assim, um possível Palmeiras para enfrentar o Vitória tem: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Murilo) e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Vitor Roque será mantido na escalação titular do Palmeiras para encarar o Vitória (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras segue com três baixas para o próximo compromisso. Figueiredo continua o trabalho de transição física, enquanto Felipe Anderson trata uma entorse no tornozelo esquerdo. O atacante Paulinho fecha a lista de desfalques: ele segue sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) após cirurgia na perna realizada em 2025.

