Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes entram em campo pela 23ª rodada do Nacional, neste sábado (13), no Allianz Parque
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado (13), às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Sportv
Relacionadas
- Palmeiras
Apto a jogar, Andreas Pereira pode estrear contra o Inter e revela como deve se encaixar no Palmeiras
Palmeiras12/09/2025
- Palmeiras
Leila, Seleção e títulos: os motivos para Andreas recusar a Champions e assinar com o Palmeiras
Palmeiras12/09/2025
- Internacional
A novas ideias de escalação testadas no Internacional
Internacional11/09/2025
➡️Andreas pode estrear contra o Inter e revela como deve se encaixar no Palmeiras
Ficha do jogo
O Palmeiras pode ter uma peça nova em campo: Andreas Pereira. O meio-campista está apto para atuar e pode fazer sua estreia em casa nesta rodada. Os meias Mauricio e Raphael Veiga, recuperados de problemas físicos, vêm participando integralmente do treinamento e podem ficar à disposição de Abel Ferreira.
O técnico Roger Machado aproveitou a parada para a Data-Fifa para testar formações diferentes nos treinos da equipe. Se na semana passada foi levado a campo um time no 4-1-3-2, com o retorno de Bruno Henrique, numa volta dos três volantes – ao lado de Thiago Maia e Alan Rodríguez –, desde segunda-feira (8), novas ideias de escalação têm sido testadas. Outra novidade foi o retorno de Bruno Tabata aos trabalhos com o grupo.
Campanha de Palmeiras e Internacional
Atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Verdão ostenta a maior sequência invicta da competição no momento, sendo o único time que está há nove jogos sem perder. O Colorado, por sua vez, é o 10° na tabela de classificação, com 27 pontos.
Ficha Técnica:
PALMEIRAS X INTERNACIONAL - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado (13), às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)
🗣️ Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);
🚩 Auxiliares Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
⚽PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Weverton, Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.
⚽INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho, Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata (Bruno Henrique), Carbonero; Alan Patrick, Ricardo Mathias.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
- Matéria
- Mais Notícias