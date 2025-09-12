Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado (13), às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. O confronto, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do SporTV e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo PAL INT 23ª RODADA BRASILEIRÃO Data e Hora Sábado (13), às 18h30 (horário de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo Árbitro Onde assistir

O Palmeiras pode ter uma peça nova em campo: Andreas Pereira. O meio-campista está apto para atuar e pode fazer sua estreia em casa nesta rodada. Os meias Mauricio e Raphael Veiga, recuperados de problemas físicos, vêm participando integralmente do treinamento e podem ficar à disposição de Abel Ferreira.

O técnico Roger Machado aproveitou a parada para a Data-Fifa para testar formações diferentes nos treinos da equipe. Se na semana passada foi levado a campo um time no 4-1-3-2, com o retorno de Bruno Henrique, numa volta dos três volantes – ao lado de Thiago Maia e Alan Rodríguez –, desde segunda-feira (8), novas ideias de escalação têm sido testadas. Outra novidade foi o retorno de Bruno Tabata aos trabalhos com o grupo.

Campanha de Palmeiras e Internacional

Atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, o Verdão ostenta a maior sequência invicta da competição no momento, sendo o único time que está há nove jogos sem perder. O Colorado, por sua vez, é o 10° na tabela de classificação, com 27 pontos.

Ficha Técnica:

PALMEIRAS X INTERNACIONAL - 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado (13), às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo;

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere (Clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️ Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Auxiliares Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA);

🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

⚽PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

⚽INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho, Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata (Bruno Henrique), Carbonero; Alan Patrick, Ricardo Mathias.

