Abel planeja rodízio no elenco do Palmeiras e vê Felipe Anderson evoluir após lesão
Alviverde enfrenta o Guarani, já classificado, após comissão técnica repetir titulares nos últimos três jogos
O Palmeiras se reapresentou após vitória no Sul do país e iniciou a preparação para o confronto contra o Guarani, no próximo domingo (15). Com a classificação para o mata-mata assegurada, Abel Ferreira irá poupar algumas peças do elenco e optar por uma escalação alternativa na última rodada da primeira fase do estadual.
Felipe Anderson, ainda em processo de transição física, participou de parte do treinamento como coringa nesta sexta-feira, mas segue como dúvida e deve retornar aos gramados apenas nas quartas de final do Paulistão.
O volante Figueiredo, também em transição física, e o atacante Paulinho, em recuperação de cirurgia na perna direita, permanecem como desfalques.
Após repetir a escalação titular em três partidas consecutivas e vencer as três, Abel Ferreira terá a oportunidade de poupar as principais peças, como Gustavo Gómez, Andreas Pereira e Flaco López, titulares nos principais compromissos da temporada.
Assim, a equipe que enfrentará o Guarani na Arena Barueri será formada por jogadores considerados reservas. A principal dúvida é a posição de goleiro, já que a comissão técnica optou por poupar Carlos Miguel em algumas ocasiões
O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação, atrás apenas do Novorizontino, e depende de um tropeço do rival, além de uma vitória na Arena Barueri, para assumir a liderança e garantir a vantagem de decidir as eliminatórias como mandante.
