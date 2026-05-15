Palmeiras atualiza quadro físico de Benedetti; cirurgia é descartada

Zagueiro foi titular na classificação contra o Jacuipense, fora de casa, pela Copa do Brasil

Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 15/05/2026
12:29
Atualizado há 3 minutos
imagem cameraBenedetti, zagueiro do Palmeiras (Foto: Arquivo pessoal)
O Palmeiras divulgou, na tarde desta sexta-feira, atualização médica do zagueiro Benedetti, que deixou a goleada por 4 a 1 sobre o Jacuipense, no Estádio do Café, pela Copa do Brasil, com problemas no tornozelo.

A Cria da Academia foi submetida a exames de imagem nas últimas horas, que constataram entorse com lesões ligamentares no tornozelo direito. De acordo com o clube, Benedetti não precisará passar por procedimento cirúrgico.

A tendência é que ele desfalque a equipe comandada por Abel Ferreira até a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, que se encerra em julho. O jovem aparecia como a quarta opção para o setor, que tem o capitão Gustavo Gómez e Murilo como titulares, além de Bruno Fuchs, reserva imediato.

Os jogadores Benedetti e Facundo Torres (à direita) durante treinamento na Academia de Futebol
Benedetti, Cria da Academia, durante treinamento do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras classificado às oitavas de final da Copa do Brasil

Com duas vitórias na eliminatória e seis gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Agora, a equipe de Abel Ferreira aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário.

A vaga garantiu R$ 3 milhões aos cofres do clube paulista, que já havia recebido outros R$ 2 milhões pela participação na terceira fase da competição.

Calendário do Palmeiras até a pausa para a Copa

  • 16/5 - Palmeiras x Cruzeiro - Arena Barueri - 16ª rodada do Brasileirão
  • 20/5 - Palmeiras x Cerro Porteño - Allianz Parque - 5ª rodada - Libertadores
  • 23/5 - Flamengo x Palmeiras - Maracanã - 17ª rodada do Brasileirão
  • 28/5 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Allianz Parque - 6ª rodada - Libertadores
  • 31/5 - Palmeiras x Chapecoense - Allianz Parque - 18ª rodada do Brasileirão

