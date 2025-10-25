Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Allianz Parque, em duelo válido pela 30ª rodada
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).
Líder do campeonato, o Verdão perdeu a vantagem que tinha na ponta e agora está empatado em pontos (61) com o Flamengo após a derrota no último jogo. O Cruzeiro, por sua vez, aparece em terceiro lugar, com 56.
Ficha do jogo
O Palmeiras chega para o jogo após ser derrotado pela LDU por 3 a 0, fora de casa, no duelo de ida das semifinais da Libertadores, e precisará reverter a desvantagem no Allianz Parque para avançar à final da competição. Já o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1 a 0, no Mineirão.
Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Cruzeiro
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 30ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: Premiere.
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
CRUZEIRO: Cássio; William, Fabricio Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
