Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (26), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Líder do campeonato, o Verdão perdeu a vantagem que tinha na ponta e agora está empatado em pontos (61) com o Flamengo após a derrota no último jogo. O Cruzeiro, por sua vez, aparece em terceiro lugar, com 56.

Ficha do jogo PAL CRU BRASILEIRÃO 30ª Rodada Data e Hora domingo, 26 de outubro, a partir das 20h30 (de Brasília) Local Allianz Parque, em São Paulo (SP) Árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

O Palmeiras chega para o jogo após ser derrotado pela LDU por 3 a 0, fora de casa, no duelo de ida das semifinais da Libertadores, e precisará reverter a desvantagem no Allianz Parque para avançar à final da competição. Já o Cruzeiro venceu o Fortaleza por 1 a 0, no Mineirão.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRUZEIRO

BRASILEIRÃO - 30ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 26 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere.

Partida entre Palmeiras e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro; veja detalhes de onde assistir (Foto: Gilson Lobo / AGIF)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabricio Bruno, Lucas Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.