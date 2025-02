Analista de clube paulista se desculpa após cantar com torcida do Corinthians

Uma cena chamou atenção entre torcedores do Corinthians antes do jogo contra o Noroeste, no último sábado (1), pelo Paulistão. Ronaldo Bealta, analista da equipe de Bauru, cantou uma música com torcedores do Alvinegro durante o aquecimento dos jogadores na Neo Química Arena. Após a repercussão do caso, o profissional pediu desculpas.

Após cantar a música junto à torcida do Corinthians, Bealta revelou ser Alvinegro em direção às arquibancadas. A atitude de Ronaldo gerou revolta entre torcedores do Noroeste nas redes sociais. Uma organizada do Noroeste cobrou o analisa e o clube após o episódio.

"O sujeito, infelizmente, vestindo nossa camisa, afirmou veemente que era 'Corinthians pra c******', além de, enquanto trabalhando pelo clube, cantou as músicas da torcida adversária. Um cara como esse não pode estar vestindo as cores do Noroeste. Enquanto torcida, nós apoiamos em todas situações e não vamos admitir que nosso clube seja desrespeitado por qualquer um", escreveu o perfil da torcida.

Pedido de desculpas nas redes

"Foi tudo muito intuitivo e nem mesmo percebi que estava cantando. Quando perguntaram, respondi com naturalidade e inclusive com muito profissionalismo dizendo que eu queria, sim, a vitória do Noroeste no sábado - e queria por vários motivos: por vocês torcedores, pelos jogadores e para aliviar a pressão de não ganhar um jogo há cinco partidas… Empenho e dedicação da minha parte não faltaram e nunca vão faltar porque eu reconheço com gratidão a oportunidade do clube que coloca o pão na minha mesa.

Aos Noroestinos que se sentiram ofendidos, minhas sinceras desculpas, essa nunca foi a minha intenção. Sigo em Bauru pra ajudar o Noroeste da melhor maneira possível a buscar os nossos objetivos. Obrigado aos torcedores do Noroeste e do Corinthians que me mandaram muitas mensagens de apoio, seguirei fazendo meu melhor".

