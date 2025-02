Ex-jogador aponta favorito ao título do Paulistão após chegada de Neymar

A chegada de Neymar ao Santos mexeu com o futebol brasileiro, mas principalmente com a região de São Paulo. Assim, o ex-jogador Cicinho apontou o grande favorito para a conquista do Paulistão após o retorno do craque a Vila Belmiro.

Ao analisar as chances de título do estadual dos clubes paulistas, o antigo lateral do Real Madrid descatou o Corinthians como um dos favoritos a conquista. Contudo, apontou que o Santos, com a adição de Neymar, está na frente dos outros times na disputa pela conquista da taça.

- O Corinthians é um dos favoritos a ganhar o Campeonato Paulista. Mas não é o grande favorito. Com o Neymar voltando ao Brasil e jogando, não tem como colocar outro time como o mais favorito sem ser o Santos - disse o ex-jogador.

Cicinho apontou Santos como grande favorito a conquista do Paulistão (Foto: Reprodução/SBT)

Chegada de Neymar ao Santos

Neymar foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta terça-feira (4) e está liberado para ser inscrito na lista A do Santos para o Campeonato Paulista.

Após ser apresentado ao público em evento na Vila Belmiro na última sexta-feira (31), o atacante recebeu folga durante o final de semana e realizou seu primeiro treino com o restante do elenco no CT Rei Pelé, na última segunda-feira (3). O camisa 10 ainda terá outra atividade com o grupo antes da reestreia.

De acordo com o técnico Pedro Caixinha, Neymar irá a campo ainda nesta semana, no duelo contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, válido pela sétima rodada do estadual paulista.