menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Paulinho treina sem restrições, e Palmeiras terá mudanças na escalação para Libertadores

Comissão técnica conta com o retorno de Allan, suspenso contra o Cruzeiro

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 19/05/2026
17:06
Favorite o Lance! no Google
Allan, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
imagem cameraAllan, atacante do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras seguiu preparação para o duelo contra o Cerro Porteño, na noite da próxima quarta-feira, em casa, pela quinta rodada da Copa Libertadores. Abel Ferreira comandou uma atividade tática na Academia de Futebol e, posteriormente, o elenco participou de um rachão recreativo.

continua após a publicidade

+ Cautela, trabalho especial e baixa minutagem: Palmeiras aguarda Paulinho 100% após Copa

Para o confronto, Abel Ferreira não terá dois titulares que atuaram no empate contra o Cruzeiro: Ramón Sosa e Felipe Anderson. A dupla deixou o gramado da Arena Barueri lesionada e não deve voltar a atuar até a pausa para a Copa do Mundo, no fim de maio.

Vitor Roque, Bruno Fuchs, Benedetti e Piquerez seguem como desfalques. Paulinho, por sua vez, treinou sem restrições e será relacionado. A tendência é de que o atacante ganhe cerca de 20 minutos em campo no decorrer da segunda etapa.

continua após a publicidade

O Palmeiras soma oito pontos e lidera o Grupo F, um à frente do Cerro Porteño, adversário desta quarta-feira. O Sporting Cristal, com seis, aparece na terceira colocação, enquanto o Junior Barranquilla soma apenas um ponto e ocupa a lanterna.

Em caso de vitória, o Palmeiras garante matematicamente a classificação às oitavas de final da competição continental. Em caso de empate no outro duelo do grupo, assegura também a primeira colocação e a vantagem de decidir o mata-mata como mandante.

continua após a publicidade
Palmeiras
Palmeiras terá mudanças na escalação para o duelo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan e Mauricio; Flaco López.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

💸 Aposte em jogos do Palmeiras!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias