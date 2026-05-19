Paulinho treina sem restrições, e Palmeiras terá mudanças na escalação para Libertadores

O Palmeiras seguiu preparação para o duelo contra o Cerro Porteño, na noite da próxima quarta-feira, em casa, pela quinta rodada da Copa Libertadores. Abel Ferreira comandou uma atividade tática na Academia de Futebol e, posteriormente, o elenco participou de um rachão recreativo.

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Para o confronto, Abel Ferreira não terá dois titulares que atuaram no empate contra o Cruzeiro: Ramón Sosa e Felipe Anderson. A dupla deixou o gramado da Arena Barueri lesionada e não deve voltar a atuar até a pausa para a Copa do Mundo, no fim de maio.

Vitor Roque, Bruno Fuchs, Benedetti e Piquerez seguem como desfalques. Paulinho, por sua vez, treinou sem restrições e será relacionado. A tendência é de que o atacante ganhe cerca de 20 minutos em campo no decorrer da segunda etapa.

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O Palmeiras soma oito pontos e lidera o Grupo F, um à frente do Cerro Porteño, adversário desta quarta-feira. O Sporting Cristal, com seis, aparece na terceira colocação, enquanto o Junior Barranquilla soma apenas um ponto e ocupa a lanterna.

Em caso de vitória, o Palmeiras garante matematicamente a classificação às oitavas de final da competição continental. Em caso de empate no outro duelo do grupo, assegura também a primeira colocação e a vantagem de decidir o mata-mata como mandante.

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Palmeiras terá mudanças na escalação para o duelo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Provável escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias, Allan e Mauricio; Flaco López.

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