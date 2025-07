Coritiba x Paysandu: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B

Coritiba e Paysandu se enfrentam neste sábado (19), em jogo da 17ª rodada da Série B. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em Curitiba (PR). A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (streaming pago).

continua após a publicidade

Na tabela, Coxa é o líder da Segundona, com 33 pontos, mesma pontuação do vice-colocado Goiás, mas com melhor saldo de gols (10x8). Já o Papão está na 18ª posição, com 15 pontos, três abaixo da Ferroviária-SP, primeiro time fora da ZR.

Coritiba x Paysandu CFC PAY 17ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Sábado, 19 de julho de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Couto Pereira, em Curitiba (PR) Árbitro Marcelo de Lima Henrique (CE) Assistentes Fernanda Kruger (MT) e Renan Aguiar da Costa (CE) Var Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Coritiba vem de vitória por 1 a 0 diante do CRB, fora casa, e acumula nove jogos de invencibilidade, com sete triunfos e dois empates. A última derrota foi por 1 a 0 para o Goiás, em Goiânia, na sétima rodada, em 10 de maio.

continua após a publicidade

O técnico Mozart tem três retornos e uma baixa para a partida. O zagueiro Maicon, suspenso, está de fora - Guilherme Aquino, Tiago Coser e Alex Silva disputam a vaga. Já o zagueiro/lateral Bruno Melo, o volante Filipe Machado e o atacante Lucas Ronier retornam de suspensão - João Almeida, Wallisson e Clayson saem da equipe.

O Paysandu vem de empate em 2 a 2 com o Atlético-GO, em casa, e está há cinco jogos sem perder, com três vitórias e duas igualdades seguidas. O último revés foi por 1 a 0 frente ao Cuiabá, fora de casa, em 6 de junho, pela 11ª rodada.

continua após a publicidade

Para o jogo, o treinador invicto Claudinei Oliveira teria o retorno do zagueiro Luan Freitas, que estava suspenso, mas ele sentiu uma lesão muscular e segue como desfalque. Thiago Heleno, possível substituto, também está entregue ao departamento médico. Já o zagueiro Thalisson Gabriel e o atacante Rossi cumprem suspensão.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Coritiba e Paysandu pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X PAYSANDU

17ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (19), às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

🚩 Assistentes: Fernanda Kruger (MT) e Renan Aguiar da Costa (CE)

🖥️ VAR: Jose Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Mozart)

Pedro Morisco; Zeca, Guilherme Aquino (Alex Silva), Jacy e Bruno Melo; Filipe Machado, Sebá Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre.

PAYSANDU (Técnico: Claudinei Oliveira)

Gabriel Mesquita; Edilson (Bryan Borges), Maurício Antônio, Novillo e Reverson; Ronaldo Henrique, Leandro Vilela e Denner; Vini Faria, Garcez e Marlon (Diogo Oliveira).