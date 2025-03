Palmeiras Sub-20 x Bahia Sub-20: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras Sub-20 e Bahia Sub-20 se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 15h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo. A partida é válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 e terá a transmissão oficial da SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming). ➡️Clique para assistir no SporTV



Palmeiras avança à final da Copa do Brasil Sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O Verdão estreia na competição nacional. O time perdeu a primeira a rodada contra o Juventude por conta da final da Libertadores Sub-20, no qual foi derrotado nos pênaltis para o Flamengo. O Palmeiras é o atual campeão do torneio, no qual venceu em três oportunidades (2018, 2022 e 2024).

O Bahia, por sua vez, foi superado na última rodada por 2 a 1. O adversário, na ocasião, era o Corinthians, justamente o maior rival de seu próximo oponente. Comandado pelo técnico Leonardo Galbes, o time tem a díficil missão de vencer o atual campeão da competição e atual vice da Libertadores Sub-20

Confira as informações do jogo entre Palmeiras Sub-20 e Bahia Sub-20

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS SUB-20 X BAHIA SUB-20

2° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20

📆 Data e horário: sexta-feira, 21 de março de 2025, às 15h (de Brasília)

📍 Local: Arena Barueri, em São Paulo

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade): Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho, Gabriel Azevedo (Heittor) e Larson; Erick Belé (Sorriso), Luighi e Riquelme Fillipi

BAHIA: (Técnico: Leonardo Galbes): Gabriel Souza; Kauã Davi, Daniel, Fred Lippert, Caio Roque; Sidney, Jota, Vitinho, Ruan Pablo; Tiago e Everton