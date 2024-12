Pachuca e Al-Ahly se enfrentam neste sábado (14), às 14h, no Estádio 974, em Doha, no Catar, pela terceira fase (semifinal) da Copa Intercontinental da Fifa. A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada). 🚨 Clique aqui para assistir no SporTV

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre Pachuca e Al-Ahly (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Pachuca X Al-Ahly

Quartas de final - Copa Intercontinental da Fifa (Copa Challenger)

📆 Data e horário: sábado, 14 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio 974, em Doha, no Catar

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno, Sánchez, Cabral, Barreto e Bryan González; Pedraza, Montiel, Domínguez, Deossa e Owen Gonzalez; Rondón.

AL-AHLY (Técnico: Marcel Koller)

El Shenawy; Tawfik, Rabia, Dari e Attiat Allah; Nabil Koka e El Soleya; Taher Mohamed, Kafsha e Ashour; Abou Ali.

