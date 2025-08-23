Brasileiros fora? City e Tottenham divulgam escalações para duelo
Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela segunda rodada do Campeonato Inglês
Manchester City e Tottenham divulgaram as suas escalações para o duelo deste sábado (23), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), válido pela segunda rodada da Premier League. O técnico Pep Guardiola decidiu por não começar com Ederson e Savinho, ambos em negociação para deixar o clube. Do outro lado, os Spurs seguem com Richarlison, que brilhou na primeira rodada contra o Burnley, como referência no ataque.
O City chega embalado após golear o Wolverhampton por 4 a 0 na estreia, resultado que colocou a equipe de Pep Guardiola na liderança pelo saldo de gols. O treinador espanhol, no entanto, terá desfalques importantes: Foden, Rodri, Kovacic e Kalvin Phillips seguem de fora. Haaland, artilheiro e grande referência ofensiva, lidera mais uma vez o time.
Do outro lado, o Tottenham também venceu na abertura, batendo o Burnley por 3 a 0, e ocupa a segunda colocação. Sob o comando de Thomas Frank, os Spurs perderam Maddison, Dragusin e Kulusevski por lesão, mas contam com Richarlison e Kudus para tentar surpreender fora de casa. A equipe pode ainda reforçar o meio-campo com ajustes táticos diante do campeão.
Escalações de Manchester City e Tottenham
Trafford; Rico Lewis, Stones, Rúben Dias e Ait Nouri; Reijnders e Nico González; Bobb, Cherki e Marmoush; Erling Haaland.
Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Spence; Sarr, Palhinha e Bentancur; Mohammed Kudus, Richarlison e Brennan Johnson
