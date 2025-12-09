Gabi Guimarães de papelão faz sucesso nas arquibancadas do Mundial

Na terça-feira (9), uma presença inusitada fez sucesso na arquibancada da partida entre Conegliano e Orlando Valkyries, válida pela fase de grupos do Mundial de Clubes feminino de vôlei. A atração era, na verdade, uma versão em tamanho real e feita de papelão da estrela brasileira Gabi Guimarães, ponta do clube italiano.

O cartaz em homenagem à atleta, que a chamava de "miss everything" (miss tudo, em tradução livre), destacou as fãs, que fizeram todos os "voleifãs" presentes pararem para registrar o momento ao lado da "sósia" de Gabi.

A presença da jogadora da Seleção Brasileira e a expectativa por sua atuação foram os grandes responsáveis por lotar o ginásio, transformando a arquibancada em um palco de admiração e carinho pela craque.

Tiffany e Natália fora do Mundial de Clubes de vôlei

A FIVB (Federação Internacional de Vôlei) atualizou na manhã desta terça-feira (9) a lista de atletas participantes do Mundial de Clubes de Vôlei Feminino, confirmando que o Osasco não poderá contar com a oposta Tifanny Abreu. Com o encerramento do prazo final para a inscrição das jogadoras na última segunda-feira (8), a equipe paulista fica sem a atleta para a competição.

Por meio de nota oficial, após a publicação da lista preliminar de inscritas na semana passada, o clube afirmou que a situação de Tifanny Abreu está "diretamente relacionada ao fato de que [a atleta] está se submetendo ao procedimento de autorização pela FIVB através do Comitê de Elegibilidade [Sexual], procedimento exigido pela FIVB para participação em competições internacionais".

O Osasco ressaltou que apoia Tifanny e, por se tratar de um processo em andamento, o clube não entrará em detalhes sobre o caso.

O nome da ponteira Natália chegou a surgir como opção devido à dúvida sobre a oposta na competição, porém a jogadora também não aparece na lista de inscritas.