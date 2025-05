Operário-PR x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Ficha do jogo OPE AME 6ª Rodada Série B do Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 4 de maio de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR) Árbitro Alisson Sidnei Furtado (TO) Assistentes Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO) Var Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

Operário-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (4), a partir das 20h30 (de Brasília), no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), em duelo válido pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão ao vivo na ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view).

O Operário chega de empate em 1 a 1 com o Vasco, em casa, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na Série B, o Fantasma perdeu por 2 a 0 para o Coritiba, fora de casa, na última rodada, e acumula quatro jogos sem vencer na competição. A única vitória foi na estreia diante do Criciúma, fora de casa. O Fantasma está na 15ª colocação, com quatro pontos.

O América-MG vem de derrota por 3 a 0 para o Avaí, fora de casa, e conheceu seu segundo revés no Brasileiro - a outra foi para o Remo, também como visitante. O Coelho saiu do G-4 na última rodada e é o oitavo colocado, com nove pontos.

Onde assistir e outras informações de Operário-PR e América-MG, pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO-PR X AMÉRICA-MG

SÉRIE B - 6ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 4 de maio de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR);

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO);

🚩 Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO);

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).

América-MG e Operário, em jogo da Série B de 2024. Foto: Mourão Panda/América

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

OPERÁRIO-PR (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Diogo Mateus, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano; Jacy, Zuluaga (Neto Paraíba) e Boschilia; Allano, Rodrigo Rodrigues e Daniel Amorim.

AMÉRICA-MG (Técnico: William Batista)

Matheus Mendes; Júlio (Mariano), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Miqueias, Kauã Diniz e Miguelito; Stênio (Fabinho), Willian Bigode e Figueiredo.