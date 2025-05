Clube inglês projeta aumento de 40% na capacidade de estádio

O Leeds United, clube inglês que vai participar da Premier League na próxima temporada, avançou no projeto para ampliação do estádio Elland Road. A previsão é de um aumento de aproximadamente 40% na capacidade, passando de 37.645 lugares para 56.500.

Projeção do Elland Road, estádio do Leeds United (Foto: Divulgação/Leeds)

A reforma contará com mudanças nas estruturas das arquibancadas oeste e norte, além de reajustes no setor sul. O projeto busca atender a demanda alta dos torcedores, tendo em vista que o clube lida com uma lista de espera de 26 mil pessoas interessadas nos season tickets, modalidade que assegura entrada para todos os jogos da temporada.

A decisão da ampliação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Executivo do Leeds. O próximo passo do projeto é a discussão dos conselheiros do time na reunião Plans Panel para debater detalhes e aprovar definitivamente as reformas. O evento acontece na próxima quinta-feira (8).

Leeds volta à Premier League

O Leeds garantiu sua participação na próxima edição de Premier League ao terminar entre as duas primeiras colocações da Championship. No próximo sábado (03), o time joga contra o Plymouth Argyle pela última rodada do campeonato para defender a primeira posição da tabela. Atualmente, a equipe tem os mesmos 97 pontos que o Burnley, porém fica acima pelo número de vitórias.

Equipe do Leeds comemorando gol (Foto: Divulgação/Leeds)

Números na Championship

Jogos: 45 Pontos: 97 Vitórias: 28 Empates: 13 Derrotas: 4 Gols pró: 93 Gols contra: 29 Saldo de gols: 64

