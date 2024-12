Onde assistir e horário do Jogo das Estrelas

O Jogo das Estrelas, evento tradicional de Zico, ídolo do Flamengo, acontece neste sábado (28), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã. A festividade, que contará com participações de grandes nomes do futebol, terá a transmissão do SporTV.

Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para o evento. O Jogo das Estrelas completa 20 anos em 2024. Assim, Zico preparou uma série de atrações. Além de grandes nomes do futebol internacional, como o espanhol Michel Salgado, o português Ricardo Quaresma, o holandês Patrick Kluivert e o alemão nascido no Brasil Kevin Kurányi, a cerimônia contará com o grupo italiano Double You como atração para o show de abertura.

Veja outros nomes confirmados para o Jogo das Estrelas: Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz, Júnior, Júlio César, Aldair, Mozer, Ronaldo Angelim, Athirson, Petkovic, Ramires, Zé Roberto (meia), Zé Roberto (atacante), Adriano, Sávio, Djalminha, Toró, Thiago Neves, Grafite, Paulo Nunes, Gamarra, Sorín, Denílson, Marlon Freitas, Claudinho, Renato Gaúcho, Rodrigo Caio e Bolasie.

Zico durante o Jogo das Estrelas de 2023 (Foto: Andre Fabiano/Codigo 19/Gazeta Press)

Antes de a bola rolar para o Jogo das Estrelas, nomes do entretenimento disputarão o Jogo dos Artistas, às 16h. O show de abertura começa às 18h.

Ficha técnica ✅

Jogo das Estrelas

🗓 Data: 28 de dezembro, sábado

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🌎 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV