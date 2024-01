O Torneio Pré-Olímpico, que garante uma vaga nos jogos de Paris 2024, tem início com a fase de grupos. No grupo A estão: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Já no grupo B estão: Argentina, Chile, Peru, Paraguai e Uruguai. Confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas deste domingo (21).