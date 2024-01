- Meu objetivo é manter um alto nível o ano todo. Depois de Wimbledon, perdi algumas partidas que não deveria ter perdido, mas isso é tênis, é algo que pode acontecer. Estou focado em continuar fazendo as coisas que fiz bem no ano passado e em corrigir as coisas que fiz de errado - afirmou o atual campeão de Wimbledon e que tem outro Slam, o US Open.