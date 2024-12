Onde assistir ao terceiro jogo de João Fonseca no NextGen Finals

A sexta-feira no NextGen Finals, em Jidá, na Arábia Saudita, será de definição dos últimos dois classificados às semifinais de sábado. E o brasileiro João Fonseca, primeiro classificado do Grupo Azul, está entre eles. O tenista carioca, de 18 anos, estará em quadra em torno das 14h30 (Horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2, Disney+ e Tennis TV transmitem.

Pelo Grupo Vermelho, o americano Alex Michelsen (41º), já classificado, mede forças com o chinês Juncheng Shang (50º), lanterna dessa chave, em confronto inédito como profissionais. Na época de juvenis, eles se enfrentaram nos Challengers e Chicago e Tiburon, nos EUA, nas duas vezes com vitória do anfitrião.

João Fonseca enfrenta tenista tcheco

João Fonseca em Jidá, na Arábia Saudita (Foto: Divulgação/ATP)

Brasileiro aguarda francês ou americano

Na outra partida dessa chave, que definirá o adversário de Fonseca na semifinal, o francês Luca Van Assche (128º) encara o americano Nishesh Basavareddy (138º), em torno das 9h30 (de Brasília). Será a primeira vez que eles vão se enfrentar.

Enquanto isso, pelo Grupo Azul, o brasileiro João Fonseca (145º) terá pela frente o tcheco Jakub Mensik (48º), em mais um embate inédito.

Também pela chave do tenista carioca, o francês Arthur Fils (20º, principal favorito ao título) joga diante do americano Learner Tien (122º). Quem vencer assegura o segundo lugar da grupo às semifinais. Em setembro, no US Open, também na quadra rápida, o tenista da França superou o adversário por 3 sets a 1.

Com premiação recorde, de US$ 2,05 milhões, o torneio, que terminará domingo (22), é disputado no sistema round-robin, com todos os tenistas da mesma chave se enfrentando. A fase de grupo terminará sexta-feira (20). Nas semifinais, sábado (21), o primeiro do Grupo Azul (de João Fonseca) mede forças com o segundo do Vermelho. Quem vencer, decidirá, domingo, às 14h (de Brasília), o título com o ganhador do embate entre o primeiro do Vermelho e o segundo do Azul.

Onde assistir a João Fonseca no NextGen

🗓️ Data: 20 de dezembro de 2024, sexta-feira

⏰ Horário: em torno das 14h30m (de Brasília)

🌎 Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, Arábia Saudita

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e Tennis TV