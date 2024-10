Onde assistir a Corinthians x Adiffem, escalação, horário e mais da Copa Libertadores feminina 2024

- Carol Nogueira jogadora do Corinthians comemora seu gol durante partida contra o Sao Paulo no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A Feminino 2024. Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 16:06 • Rio de Janeiro

Atual campeão da Libertadores Feminina, o Corinthians busca se recuperar após estrear com um empate sem gols contra o Boca Juniors no meio da semana. O Adiffem, por sua vez, foi derrotado pelo Libertad por 1 a 0.



➡️Com recorde de público, Corinthians vence São Paulo e conquista o hexa do Brasileirão Feminino

As Brabas levam o sexto título do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Atualmente, as Brabas ocupam a vice-liderança do Grupo A, com um ponto, dois atrás do líder Libertad. Tetracampeão da Libertadores, o Corinthians conquistou o título em 2017, 2019, 2021 e 2023.

Prováveis escalações

Corinthians feminino: Nicole Ramos; Belinha, Érika, Mariza e Yasmim; Vitória Yaya, Victória Albuquerque e Duda Sampaio; Gabi Portilho, Millene e Jaque Ribeiro.

Adiffem feminino: Zhenia Liendo, Fabíola Solorzano, Bárbara Sandoval, Zulaycar Milano, Verónica Silva, Maryury Sánchez, Estefany Vizcuna, Diana Gonzalez, Mariannys Rodriguez, Jhoagny Contreras, Génesis Florez.