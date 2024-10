Corinthians e Boca Juniors empatam na estreia da Libertadores feminina

Corinthians empatou com o Boca Juniors na Libertadores feminina (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)







Publicada em 03/10/2024 - 21:38 • Assunção (PAR)

Corinthians e Boca Juniors empataram em 0 a 0, na primeira rodada do Grupo A da Libertadores feminina, na noite desta quinta-feira (3). A partida foi no Estádio Arsênio Erico, em Assunção, no Paraguai.

Com o resultado, Corinthians e Boca Juniors dividem a liderança provisória do Grupo A com 1 ponto. As equipes podem descer de posição na tabela, tendo em vista que o ADIFFEM, da Venezuela, encara o Libertad, do Paraguai.

Como foi o jogo?

O Boca Juniors apostou num jogo físico contra o Corinthians e surpreendeu as atuais campeãs da Libertadores. O Timão ofereceu poucas chances de perigo ao gol das argentinas durante ao primeiro tempo. A melhor chance foi aos 41 minutos do primeiro tempo com Millene, que parou na goleira Oliveros.

Já no segundo tempo o panorama da partida mudou. O Corinthians melhorou e colecionou chances de gol. No entanto, o Timão pecou na tomada de decisão, o que fez a equipe não tirar o zero do placar.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 0 X 0 BOCA JUNIORS

1ª RODADA DO GRUPO A - LIBERTADORES FEMININA

📆 Data e horário: quinta-feira, 3 de outubro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai;

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole Ramos; Belinha, Érika, Mariza e Yasmim (Paulinha); Vitória Yaya (Robledo), Victória Albuquerque (Gabi Zanotti) e Duda Sampaio; Gabi Portilho (Carol Nogueira), Millene e Jaque Ribeiro (Eudimilla).

BOCA JUNIORS (Técnica: Florência Quiñones)

Oliveros; Priori (Gabriela Barrios), Baccaro e Masagli; Julieta Cruz, Preininger, Lorena Benítez (Agustina Arias), Eugenia Flores (Sasaki) e Celestes dos Santos; Kishi Núñez (Ojeda) e Palomar (Troncoso).