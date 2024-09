Torcida do Corinthians presente na Neo Química Arena (Foto: Alan Morici/AGIF)







Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Marcelo Velloso • Publicada em 22/09/2024 - 13:31 • São Paulo (SP)

A torcida do Corinthians alcançou mais uma marca especial na final do Brasileirão Feminino. No segundo jogo da decisão diante do São Paulo, 44.136 pessoas estiveram presentes na Neo Química Arena para ver de perto o triunfo por 2 a 0, garantindo o quinto título seguido na competição.

O número representa um recorde na modalidade, mesmo com restrição de apenas corintianos no local - os clássicos paulistas têm torcida única. Antes, o maior público era de 42.566, obtido na final do Campeonato Brasileiro de 2023, diante da Ferroviária.

Dos cinco maiores públicos do futebol feminino de clubes no país, apenas um não pertence ao Timão. Em 2022, o Internacional colocou 36.330 no Beira-Rio na ida da final do Brasileiro, justamente diante do Corinthians.

Dentro dos 90 minutos, Jaqueline e Carol Nogueira balançaram as redes e garantiram o hexacampeonato nacional para o Timão, que já havia vencido a ida por 3 a 1 no MorumBIS.

