Novorizontino x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Paulistão
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi
Novorizontino e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (20), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O confronto terá transmissão da TNT Sports (TV por assinatura) e HBO MAX (streaming). Clique aqui para assistir.
+ Palmeiras descarta problema em Vitor Roque e atualiza lista de lesionados
A equipe de Abel Ferreira chega invicta para o duelo, com três vitórias e 100% de aproveitamento, além de ainda não ter sofrido gols, com destaque para o goleiro Carlos Miguel. O ataque, porém, segue econômico, com apenas três gols marcados. Atualmente, o Palmeiras ocupa a segunda colocação, atrás apenas do líder Red Bull Bragantino.
O Novorizontino aparece uma posição atrás, em terceiro, com seis pontos conquistados. Ambos os clubes aparecem dentro da zona de classificação para a fase eliminatória do torneio.
Confira as informações do jogo entre Novorizontino e Palmeiras
✅ FICHA TÉCNICA
NOVORIZONTONO X PALMEIRAS
CAMPEONATO PAULISTA - QUARTA RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP);
📺 Onde assistir: TNT Sports (TV por assinatura) e HBO MAX (streaming).
Prováveis escalações
NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira)
Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Diego Galo e Rômulo; Robson.
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti (Fuchs) e Jefté; Luis Pacheco, Larson e Raphael Veiga (Mauricio); Ramón Sosa, Riquelme Fillipi e Luighi (Bruno Rodrigues).
