Novorizontino e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira (20), a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O confronto terá transmissão da TNT Sports (TV por assinatura) e HBO MAX (streaming). Clique aqui para assistir.

+ Palmeiras descarta problema em Vitor Roque e atualiza lista de lesionados

A equipe de Abel Ferreira chega invicta para o duelo, com três vitórias e 100% de aproveitamento, além de ainda não ter sofrido gols, com destaque para o goleiro Carlos Miguel. O ataque, porém, segue econômico, com apenas três gols marcados. Atualmente, o Palmeiras ocupa a segunda colocação, atrás apenas do líder Red Bull Bragantino.

O Novorizontino aparece uma posição atrás, em terceiro, com seis pontos conquistados. Ambos os clubes aparecem dentro da zona de classificação para a fase eliminatória do torneio.

Palmeiras venceu seu último compromisso diante do Mirassol, em Barueri, e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista; veja onde assistir (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre Novorizontino e Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTONO X PALMEIRAS

CAMPEONATO PAULISTA - QUARTA RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de janeiro, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP);

📺 Onde assistir: TNT Sports (TV por assinatura) e HBO MAX (streaming).

Prováveis escalações

NOVORIZONTINO (Técnico: Enderson Moreira)

Jordi; Alvariño, Eduardo Brock, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama, Tavinho, Diego Galo e Rômulo; Robson.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti (Fuchs) e Jefté; Luis Pacheco, Larson e Raphael Veiga (Mauricio); Ramón Sosa, Riquelme Fillipi e Luighi (Bruno Rodrigues).

