Cria comemora estreia pelo Palmeiras, exalta Abel e admite nervosismo

Inicialmente cotado para seguir com o sub-20 do Palmeiras na disputa da Copinha, Arthur foi promovido ao elenco profissional após desfalques por lesão e foi titular pela primeira vez na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, na Arena Barueri.

O lateral-esquerdo foi convocado pela comissão técnica após a lesão de Jefté, ainda na estreia da equipe no Paulistão, e assumiu a vaga do uruguaio Piquerez, poupado devido ao rodízio no elenco promovido por Abel Ferreira.

- Agradecer a Deus por estar tendo essa oportunidade e ao professor Abel por ter me dado a chance de estrear no time profissional. Eu comecei o ano na Copinha, estava bem focado com os meninos do Sub-20 e sempre me mantive preparado caso surgisse oportunidades. O treinador do Sub-20 me mandou os parabéns, falando que eu estava preparado, então, para mim foi uma felicidade enorme virar o ano com essa mudança de chave - explicou.

Recém-integrado ao elenco, Arthur admitiu nervosismo antes da estreia com a camisa alviverde e destacou a influência dos jogadores mais experientes em sua atuação diante do Mirassol.

- Durante a semana, o pessoal vinha ajudando, sabendo que eu ia estrear. Muitos falaram para eu ter calma, que eles iam estar ali comigo, pois eles sabem o quão é nervoso o dia da estreia. Mas, graças a Deus, pude fazer tudo com naturalidade e tranquilidade e ajudar o Palmeiras a ganhar contra o Mirassol - disse.

A cria da Academia, por fim, comemorou os elogios de Abel Ferreira, feitos durante a entrevista coletiva após o confronto. Ao todo, Arthur permaneceu em campo por 76 minutos, quando foi substituído pelo titular Piquerez.

- É uma felicidade enorme ver o professor (Abel Ferreira) te elogiando para imprensa, para todo mundo que está assistindo à entrevista. Querendo ou não, é o meu trabalho sendo recompensado e mostra que eu estou fazendo o meu trabalho direitinho - finalizou Arthur.

O Palmeiras volta a campo na próxima terça-feira (20) para enfrentar o Novorizontino, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Abel Ferreira ocupa atualmente a segunda colocação, com 100% de aproveitamento, atrás apenas do Red Bull Bragantino, que leva vantagem nos critérios de desempate.

Arthur em treinamento do Palmeiras na Academia de Futebol (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

