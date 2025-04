Dorival Júnior elogia Ramón Díaz e indica como deve montar o Corinthians

O Corinthians tem um novo treinador: Dorival Júnior. Apresentado nesta terça-feira (29), no CT Dr. Joaquim Grava, o novo comandante ocupa o cargo que estava vago desde a saída de Ramón Díaz, após oscilação no Brasileirão.

O novo técnico do Corinthians elogiou o trabalho de seu antecessor. O argentino conquistou o título do Paulistão, em março, e ajudou a encerrar um jejum de seis anos sem títulos do clube alvinegro. Dorival Júnior enfatizou o feito.

— Reconheço o grande trabalho desenvolvido. O momento que a equipe esteja passando talvez apague um pouco desse trabalho, mas não pode ser dessa forma. Nós não podemos trabalhar pelos últimos resultados apenas. Eu acho que nós não podemos avaliar o momento, por tudo aquilo que ele passou, por tudo aquilo que ele conseguiu entregar para a equipe e à torcida, foi um trabalho muito importante, há algum tempo a gente não tinha um título — disse Dorival Júnior em entrevista coletiva no CT Dr. Joaquim Grava.

Técnico foi apresentado pelo Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Como a equipe vai jogar?

A melhor fase do Corinthians com Ramón Díaz foi atuando com um losango no meio de campo, formado por três volantes e Garro na armação. Dorival Júnior reconheceu que a equipe possui um elenco para atuar dessa maneira, com um foco menor nas pontas e lados de campo.

— É uma equipe montada justamente para jogar com um meio campo um pouco mais preenchido, de repente possamos encontrar aí também alguns jogadores de lado que nos deem essa possibilidade de uma variação dentro dos jogos — disse o treinador.

Dorival Júnior revelou que tem familiaridade com o esquema tático. Em 2022, o Flamengo, comandado pelo técnico, fez sucesso com um meio de campo forte e uma dupla de ataque letal, com Gabigol e Pedro, que até então não atuavam juntos no Rubro-Negro.

— Bom, eu acho que ninguém usou tanto o Losango como eu fiz aí em algumas equipes atrás. Gosto muito desse sistema, acho que ele é altamente produtivo. Quando eu digo tentar encontrar, é natural que eu busque aqueles que estejam de imediato dentro do nosso grupo. Que de repente tenham uma oportunidade e com essa oportunidade possam estar ocupando esse espaço — disse o novo técnico do clube alvinegro.

Estreia do técnico

Inscrito no BID, a estreia de Dorival Júnior no comando do Corinthians será nesta quarta-feira (30), contra o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília). O duelo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.