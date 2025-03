Nova Iguaçu x Madureira: onde assistir, horário e prováveis escalações

Nova Iguaçu e Madureira se enfrentam neste sábado (8), às 18h00 (de Brasília), no Estádio Jânio Moraes. O confronto é válido pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio e terá a transmissão do Canal GOAT (YouTube). Na partida de ida, as equipes empataram sem gols.

continua após a publicidade

Nova Iguaçu e Madureira pela ida da semifinal da Taça Rio. (Foto: Vinicius Gentil)

➡️Ferj confirma data do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca

O Nova Iguaçu chega para a decisão após uma dura eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, por 3 a 0. Dentro de casa, o time tem a chance de vencer e chegar á final da Taça Rio. Nos úlitmos cinco jogos, a equipe venceu em apenas duas oportunidades.

O Madureira vem de um empate em casa contra o próprio Nova Iguaçu. Semelhante ao oponente, o time possui apenas duas vitórias em cinco jogos disputados. Na partida de ida, a equipe teve dois expulsos: os meias Wagninho e Wallace. O clube não poderá contar com ambos jogadores na decisão

continua após a publicidade

➡️Vasco domina o Nova Iguaçu e se classifica na Copa do Brasil

Confira as informações do jogo entre Nova Iguaçu e Madureira

✅ FICHA TÉCNICA

SEMIFINAL (JOGO DE VOLTA) - TAÇA RIO

📆 Data e horário: sábado, 8 de março de 2025, às 18h00 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu (RJ)

📺 Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vitor)

Lucas Maticoli; Renan, Matheus Muller, Yan e Sidney; Fernandinho, Jorge Pedra, Andrey e João Lucas; Xandinho e Philippe



MADUREIRA (Técnico: Daniel Neri)

Mota; Celsinho, Marcão, Jean, Caio Felipe; Rodrigo Lindoso, Welington Zarú, Pablo, Jefferson Victor; Hugo Cabral, Renato Henrique