No último sábado (1), Vasco e Flamengo se enfrentaram, no Estádio Nilton Santos, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro venceu a partida por 1 a 0, com gol do Bruno Henrique aos 21 minutos do segundo tempo. O estádio, que possui capacidade para mais de 40 mil torcedores, contou com menos de 11 mil torcedores presentes.

Na rede social "X", Venê disse que "É compreensível a baixa procura de ingressos". Diversos torcedores do Botafogo e Fluminense criticaram a fala do jornalista, apontando que o discurso é diferente quando se trata dos respectivos times.

Venê Casagrande em programa no SBT. (Foto: Reprodução/SBT)

Venê cita diversos fatores para a baixa procura de ingressos, entre eles o acesso ao estádio Nilton Santos, carnaval e o preço dos ingressos. Torcedores do Fluminense e do Botafogo inundaram os comentários da postagem de Venê na rede social com crítica à análise de Casagrande.

Entre eles, alguns citaram que a crítica quanto ao público dos jogos do Botafogo, que normalmente são no Nilton Santos, e Fluminense são sempre mais duras. O comentário de Venê já possui mais de 900 comentários, mil curtidas e 300 reposts.

Torcedores criticam análise de Venê Casagrande

