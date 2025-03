Jogadores vão à Sapucaí após vitória no Campeonato Carioca

A primeira noite dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro aconteceu no domingo (2), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. No mesmo fim de semana, houve os jogos de ida das semifinais do Campeonato Carioca, com as vitórias de Flamengo e Fluminense. Após o bom desempenho, jogadores do Rubro-Negro e do Tricolor foram comemorar na maior festa do planeta.

Semifinais Campeonato Carioca

No Clássico dos Milhões para somente 10.966 pessoas, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no sábado (1). No Estádio Nilton Santos, Bruno Henrique marcou, aos 21 minutos do segundo tempo, o gol da vitória rubro-negra em belo chute de fora da área. A partida de volta acontece no próximo sábado (8), às 17h45 (de Brasília).

Em ritmo de carnaval, o Fluminense desfilou no Maracanã no dia seguinte (2). O time de Mano Menezes venceu o Volta Redonda por 4 a 0, com gols da vitória marcados por Canobbio (2x), Jhon Arias e Germán Cano. O jogo de volta ocorre no próximo domingo (9), às 18h (de Brasília).

Pós-jogo dos vencedores

Após a goleada do Fluminense, os uruguaios Facundo Bernal, Joaquín Lavega e Canobbio marcaram presença no domingo de desfiles da Sapucaí. Na noite, Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Viradouro e Mangueira passaram pela avenida. Veja imagem dos jogadores tricolores em direção ao espaço reservado "Nosso Camarote". ⬇️

No Flamengo, o chinelo Erick Pulgar e o uruguaio Guillermo Varela acompanharam o espetáculo no mesmo camarote dos rivais tricolores. Titulares do sistema defensivo, Léo Ortiz e Léo Pereira também carimbaram lugar na exibição no local; confira. ⬇️

Pulgar e Varela presnetes no "Nosso Camarote" (Foto: Reprodução)

